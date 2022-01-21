Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220121/agustostan-beri-ilk-kez-bitcoinde-sert-dusus-1052967381.html
Ağustostan beri ilk kez: Bitcoin'de sert düşüş
Ağustostan beri ilk kez: Bitcoin'de sert düşüş
Bitcoin, ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşü takip ederek sert bir gerileme yaşadı ve 39 bin 500 doların altını gördü. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T09:43+0300
2022-01-21T09:49+0300
ekonomi
bitcoin
kripto para
dogecoin
ethereum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050610603_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_72697de1eddc1e300cdb83204c76ba2e.jpg
Bitcoin, piyasalarda risk iştahının azalması ve teknoloji hisselerindeki düşüşle 43 bin dolar civarından 38 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir miktar toparladı. Ethereum ise 3 bin doların altına indi. Dogecoin fiyatı da yüzde 8'lik düşüşle 0,15 dolar seviyesine düştü.Geçtiğimiz Kasım ayında 70 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin, böylece Ağustos ayından bu yana ilk kez 38 bin dolar seviyesini gördü.Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte Bitcoin’in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyonu ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü yükselişle açtıktan sonra bir anda gün içi kayba dönerken, Netflix’in bilançosunun beklenenden kötü gelmesiyle vadeli piyasalarda da kayıplarını artırdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050610603_39:0:1126:815_1920x0_80_0_0_0781d7b2b42568384aaca405a04a6e51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bitcoin, kripto para, dogecoin, ethereum

Ağustostan beri ilk kez: Bitcoin'de sert düşüş

09:43 21.01.2022 (güncellendi: 09:49 21.01.2022)
© REUTERS / Edgar SuBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Edgar Su
Abone ol
Bitcoin, ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşü takip ederek sert bir gerileme yaşadı ve 39 bin 500 doların altını gördü.
Bitcoin, piyasalarda risk iştahının azalması ve teknoloji hisselerindeki düşüşle 43 bin dolar civarından 38 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bir miktar toparladı. Ethereum ise 3 bin doların altına indi. Dogecoin fiyatı da yüzde 8'lik düşüşle 0,15 dolar seviyesine düştü.
Geçtiğimiz Kasım ayında 70 bin dolar seviyesini zorlayan Bitcoin, böylece Ağustos ayından bu yana ilk kez 38 bin dolar seviyesini gördü.
Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşte Bitcoin’in Nasdaq hisseleriyle artan korelasyonu ve teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş etkili oldu. Nasdaq günü yükselişle açtıktan sonra bir anda gün içi kayba dönerken, Netflix’in bilançosunun beklenenden kötü gelmesiyle vadeli piyasalarda da kayıplarını artırdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce