https://tr.sputniknews.com/20220121/ahmet-hakandan-selcuk-tepeli-yorumu-normal-mi-karsilayacagiz-1052967513.html

Ahmet Hakan'dan Selçuk Tepeli yorumu: Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?

Ahmet Hakan'dan Selçuk Tepeli yorumu: Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin 'hükümete yönelik sözlerinin... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T09:48+0300

2022-01-21T09:48+0300

2022-01-21T09:48+0300

türkiye

rtük

ahmet hakan

hürriyet gazetesi

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

meclis

açıklama

fox tv

eleştiri

hürriyet

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Hakan, bugünkü yazısında, Tepeli'nin 'Meclis Genel Kurulu'na hitap eder gibi' konuştuğunu söylerken, "Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?" dedi.Hürriyet yazarı, yazısında şunları kaydetti:"Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın... Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik... Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak... Tabii ki mümkün değil.Ama ağalar, beyler... Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Böyle bir anormallik var diye... Ekrandaki bir haber spikerinin... 'Yemişim swap’ını' diye ekranda racon üstüne racon kesmesini... Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını... Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini... Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını... Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu’na hitap eder gibi konuşmasını... Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?"

https://tr.sputniknews.com/20220120/rtuk-baskani-sahin-fox-tv-ana-haber-sunucusu-tepeli-hakkinda-inceleme-baslatildigini-acikladi-1052919318.html

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