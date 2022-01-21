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Ahmet Hakan'dan Selçuk Tepeli yorumu: Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?
Ahmet Hakan'dan Selçuk Tepeli yorumu: Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin 'hükümete yönelik sözlerinin... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T09:48+0300
2022-01-21T09:48+0300
türkiye
rtük
ahmet hakan
hürriyet gazetesi
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
meclis
açıklama
fox tv
eleştiri
hürriyet
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Hakan, bugünkü yazısında, Tepeli'nin 'Meclis Genel Kurulu'na hitap eder gibi' konuştuğunu söylerken, "Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?" dedi.Hürriyet yazarı, yazısında şunları kaydetti:"Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın... Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik... Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak... Tabii ki mümkün değil.Ama ağalar, beyler... Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Böyle bir anormallik var diye... Ekrandaki bir haber spikerinin... 'Yemişim swap’ını' diye ekranda racon üstüne racon kesmesini... Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını... Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini... Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını... Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu’na hitap eder gibi konuşmasını... Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?"
https://tr.sputniknews.com/20220120/rtuk-baskani-sahin-fox-tv-ana-haber-sunucusu-tepeli-hakkinda-inceleme-baslatildigini-acikladi-1052919318.html
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rtük, ahmet hakan, hürriyet gazetesi, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), meclis, açıklama, fox tv, eleştiri, hürriyet, selçuk tepeli

Ahmet Hakan'dan Selçuk Tepeli yorumu: Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?

09:48 21.01.2022
© AAAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’nin 'hükümete yönelik sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu' gerekçesiyle inceleme başlatmasını köşesine taşıdı.
Hakan, bugünkü yazısında, Tepeli'nin 'Meclis Genel Kurulu'na hitap eder gibi' konuştuğunu söylerken, "Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?" dedi.
Hürriyet yazarı, yazısında şunları kaydetti:
"Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın... Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik... Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak... Tabii ki mümkün değil.
Ama ağalar, beyler... Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Böyle bir anormallik var diye... Ekrandaki bir haber spikerinin... 'Yemişim swap’ını' diye ekranda racon üstüne racon kesmesini... Haber okumak yerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı’ndan bile daha fazla CHP Genel Başkan Yardımcısı gibi konuşmasını... Bir muhalefet milletvekili gibi iktidarla polemiğe girişmesini... Ekranda bilgi vermek yerine kıraathane siyaseti yapmasını... Haber sunmak yerine Meclis Genel Kurulu’na hitap eder gibi konuşmasını... Normal mi karşılayacağız Allah aşkına?"
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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RTÜK Başkanı Şahin, FOX TV Ana Haber sunucusu Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı
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