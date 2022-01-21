https://tr.sputniknews.com/20220121/ak-partiden-chpye-katilan-cevdet-nasiranli-askon-sube-baskanligi-gorevinden-alindi-1052971897.html

AK Parti’den CHP’ye katılan Cevdet Nasıranlı, ASKON şube başkanlığı görevinden alındı

AK Parti’den CHP’ye katılan Cevdet Nasıranlı, ASKON şube başkanlığı görevinden alındı

AK Parti'den istifa edip CHP'ye katılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı ve 2019 yerel seçimleri de AK Parti Kayapınar... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T11:43+0300

2022-01-21T11:43+0300

2022-01-21T11:43+0300

türkiye

ak parti

chp

diyarbakır

kayapınar

anadolu aslanları işadamları derneği (askon)

cumhuriyet halk partisi (chp)

istifa

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Diyarbakır'da aralarında AK Parti Genel Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı ve 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı’nın yanı sıra; Belediye Meclis Üyesi, ilçe yöneticisi, muhtar ve iş insanlarının bulunduğu 20 kişi istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan 20 kişiye, Genel Merkez’de yapılan törenle rozetlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı. Avukat Cevdet Nasıranlı, CHP'ye katılması sonrası ASKON Diyarbakır Şube Başkanlığı görevinden alındı.'Bu karar, Türkiye toplumunda yarar değil, zararı olan bir davranış'Görevden alınma gerekçesinin nedenini bilmediğini belirten eski ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, şu ifadeleri kullandı:"Görevden alınmam beklediğim bir şey değildi. Bizim bulunduğumuz sivil toplum örgütü, iş adamları alanında bir sivil toplum örgütü. İş dünyasında her görüşte insanlar olur. Dolayısıyla biz hiçbir zaman STK kimliğimize siyasi görüşümüzü birbirine katmadan bir çalışma içerisindeydik. Ben aynı zamanda siyasi kimliği olan biriyim. Böyle bir tercihte bulunduk.Bu tercihten hemen sonra genel merkezin bize bilgi vermeden inisiyatif alıp adeta siyaseti angajman olmuş bir vaziyette böyle bir çıkış yapması açıkçası bizi üzdü. Bu kararı Türkiye toplumunda yarar değil, zararı olan bir davranış olarak görüyorum.'Çok büyük bir hezimet yaratacak'Ben görüşlerimi rahatlıkla ve açık yüreklilikle dile getiren bir şahsiyetim. Ak Parti içerisinde bulunduğum süreç içerisinde de bu böyleydi. Gerek bu ekonomik süreçte alınan yeni kararları da çok üst perdeden eleştirdim. Daha önceki süreçlerde de birçok konuda eleştirilerim olmuştur.Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer alıyorum. Partinin üyesiyim ama yanlış gördüğüm bir durum olmuş olsa orada da eleştirilerimi devam ettiririm. Dolayısıyla biz ekonomik anlamda yapılan çalışmalarda Ak Parti'nin yanlış yöntemler kullandığını dile getirirken ASKON genel merkezini görüşünün dışında bir görüş sergiledim.Ben inandığını en üst perdeden dile getirerek görüşümü beyan ettim. Bu alınmanın çeşitli okumaları olabilir. Bu ülkeyi kutuplaştırmaya, korku etkisi yaratma anlamına gelir. Bunun doğru bir adım olduğuna inanmıyorum ve bu çok büyük bir hezimet yaratacaktır."

https://tr.sputniknews.com/20220119/kilicdaroglu-ak-partiden-chpye-katilan-20-kisinin-rozetini-takti-1052901596.html

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ak parti, chp, diyarbakır, kayapınar, anadolu aslanları işadamları derneği (askon), cumhuriyet halk partisi (chp), istifa