Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/ak-partiden-chpye-katilan-cevdet-nasiranli-askon-sube-baskanligi-gorevinden-alindi-1052971897.html
AK Parti’den CHP’ye katılan Cevdet Nasıranlı, ASKON şube başkanlığı görevinden alındı
AK Parti’den CHP’ye katılan Cevdet Nasıranlı, ASKON şube başkanlığı görevinden alındı
AK Parti'den istifa edip CHP'ye katılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı ve 2019 yerel seçimleri de AK Parti Kayapınar... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T11:43+0300
2022-01-21T11:43+0300
türkiye
ak parti
chp
diyarbakır
kayapınar
anadolu aslanları işadamları derneği (askon)
cumhuriyet halk partisi (chp)
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052971872_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a81be4fc49254292d76b8b0f0e2f6475.jpg
Diyarbakır'da aralarında AK Parti Genel Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı ve 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı’nın yanı sıra; Belediye Meclis Üyesi, ilçe yöneticisi, muhtar ve iş insanlarının bulunduğu 20 kişi istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan 20 kişiye, Genel Merkez’de yapılan törenle rozetlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı. Avukat Cevdet Nasıranlı, CHP'ye katılması sonrası ASKON Diyarbakır Şube Başkanlığı görevinden alındı.'Bu karar, Türkiye toplumunda yarar değil, zararı olan bir davranış'Görevden alınma gerekçesinin nedenini bilmediğini belirten eski ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, şu ifadeleri kullandı:"Görevden alınmam beklediğim bir şey değildi. Bizim bulunduğumuz sivil toplum örgütü, iş adamları alanında bir sivil toplum örgütü. İş dünyasında her görüşte insanlar olur. Dolayısıyla biz hiçbir zaman STK kimliğimize siyasi görüşümüzü birbirine katmadan bir çalışma içerisindeydik. Ben aynı zamanda siyasi kimliği olan biriyim. Böyle bir tercihte bulunduk.Bu tercihten hemen sonra genel merkezin bize bilgi vermeden inisiyatif alıp adeta siyaseti angajman olmuş bir vaziyette böyle bir çıkış yapması açıkçası bizi üzdü. Bu kararı Türkiye toplumunda yarar değil, zararı olan bir davranış olarak görüyorum.'Çok büyük bir hezimet yaratacak'Ben görüşlerimi rahatlıkla ve açık yüreklilikle dile getiren bir şahsiyetim. Ak Parti içerisinde bulunduğum süreç içerisinde de bu böyleydi. Gerek bu ekonomik süreçte alınan yeni kararları da çok üst perdeden eleştirdim. Daha önceki süreçlerde de birçok konuda eleştirilerim olmuştur.Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer alıyorum. Partinin üyesiyim ama yanlış gördüğüm bir durum olmuş olsa orada da eleştirilerimi devam ettiririm. Dolayısıyla biz ekonomik anlamda yapılan çalışmalarda Ak Parti'nin yanlış yöntemler kullandığını dile getirirken ASKON genel merkezini görüşünün dışında bir görüş sergiledim.Ben inandığını en üst perdeden dile getirerek görüşümü beyan ettim. Bu alınmanın çeşitli okumaları olabilir. Bu ülkeyi kutuplaştırmaya, korku etkisi yaratma anlamına gelir. Bunun doğru bir adım olduğuna inanmıyorum ve bu çok büyük bir hezimet yaratacaktır."
https://tr.sputniknews.com/20220119/kilicdaroglu-ak-partiden-chpye-katilan-20-kisinin-rozetini-takti-1052901596.html
türkiye
diyarbakır
kayapınar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052971872_90:0:690:450_1920x0_80_0_0_23bd53ca22be177171cb7e2eb2bd7b69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, chp, diyarbakır, kayapınar, anadolu aslanları işadamları derneği (askon), cumhuriyet halk partisi (chp), istifa

AK Parti’den CHP’ye katılan Cevdet Nasıranlı, ASKON şube başkanlığı görevinden alındı

11:43 21.01.2022
© DHAAK Parti’den CHP’ye katılan Cevdet Nasıranlı, ASKON şube başkanlığı görevinden alındı
AK Parti’den CHP’ye katılan Cevdet Nasıranlı, ASKON şube başkanlığı görevinden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
Abone ol
AK Parti'den istifa edip CHP'ye katılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı ve 2019 yerel seçimleri de AK Parti Kayapınar Belediye Başkanı adayı Cevdet Nasıranlı, ASKON şube başkanlığı görevinden alındı.
Diyarbakır'da aralarında AK Parti Genel Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı ve 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı’nın yanı sıra; Belediye Meclis Üyesi, ilçe yöneticisi, muhtar ve iş insanlarının bulunduğu 20 kişi istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan 20 kişiye, Genel Merkez’de yapılan törenle rozetlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı. Avukat Cevdet Nasıranlı, CHP'ye katılması sonrası ASKON Diyarbakır Şube Başkanlığı görevinden alındı.

'Bu karar, Türkiye toplumunda yarar değil, zararı olan bir davranış'

Görevden alınma gerekçesinin nedenini bilmediğini belirten eski ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, şu ifadeleri kullandı:
"Görevden alınmam beklediğim bir şey değildi. Bizim bulunduğumuz sivil toplum örgütü, iş adamları alanında bir sivil toplum örgütü. İş dünyasında her görüşte insanlar olur. Dolayısıyla biz hiçbir zaman STK kimliğimize siyasi görüşümüzü birbirine katmadan bir çalışma içerisindeydik. Ben aynı zamanda siyasi kimliği olan biriyim. Böyle bir tercihte bulunduk.
Bu tercihten hemen sonra genel merkezin bize bilgi vermeden inisiyatif alıp adeta siyaseti angajman olmuş bir vaziyette böyle bir çıkış yapması açıkçası bizi üzdü. Bu kararı Türkiye toplumunda yarar değil, zararı olan bir davranış olarak görüyorum.

'Çok büyük bir hezimet yaratacak'

Ben görüşlerimi rahatlıkla ve açık yüreklilikle dile getiren bir şahsiyetim. Ak Parti içerisinde bulunduğum süreç içerisinde de bu böyleydi. Gerek bu ekonomik süreçte alınan yeni kararları da çok üst perdeden eleştirdim. Daha önceki süreçlerde de birçok konuda eleştirilerim olmuştur.
Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yer alıyorum. Partinin üyesiyim ama yanlış gördüğüm bir durum olmuş olsa orada da eleştirilerimi devam ettiririm. Dolayısıyla biz ekonomik anlamda yapılan çalışmalarda Ak Parti'nin yanlış yöntemler kullandığını dile getirirken ASKON genel merkezini görüşünün dışında bir görüş sergiledim.
Ben inandığını en üst perdeden dile getirerek görüşümü beyan ettim. Bu alınmanın çeşitli okumaları olabilir. Bu ülkeyi kutuplaştırmaya, korku etkisi yaratma anlamına gelir. Bunun doğru bir adım olduğuna inanmıyorum ve bu çok büyük bir hezimet yaratacaktır."
Kılıçdaroğlu, AK Parti'den CHP'ye katılan 20 kişinin rozetini taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu, AK Parti'den CHP'ye katılan 20 kişinin rozetini taktı
19 Ocak, 17:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce