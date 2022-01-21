https://tr.sputniknews.com/20220121/ak-partili-celikten-sedef-kabasa-tepki-ahlaksizlik-ve-pespayelik-1052998895.html

AK Partili Çelik'ten Sedef Kabaş'a tepki: Ahlaksızlık ve pespayelik

AK Partili Çelik'ten Sedef Kabaş'a tepki: Ahlaksızlık ve pespayelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş’a tepki gösterdi. Çelik, "Bu ahlaksızlığı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T22:25+0300

2022-01-21T22:25+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

ömer çelik

sedef kabaş

tele 1

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gazeteci Sedef Kabaş'ı eleştirdi.Çelik, #HaddiniBilSedefKabas etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Kabaş ne demişti?Kabaş, TELE1'deki programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220121/rtuk-sedef-kabasin-sozleri-nedeniyle-tele1-hakkinda-inceleme-baslatti-1052998332.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, ömer çelik, sedef kabaş, tele 1