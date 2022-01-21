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AK Partili Çelik'ten Sedef Kabaş'a tepki: Ahlaksızlık ve pespayelik
AK Partili Çelik'ten Sedef Kabaş'a tepki: Ahlaksızlık ve pespayelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş’a tepki gösterdi. Çelik, "Bu ahlaksızlığı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T22:25+0300
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recep tayyip erdoğan
ak parti
ömer çelik
sedef kabaş
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gazeteci Sedef Kabaş'ı eleştirdi.Çelik, #HaddiniBilSedefKabas etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Kabaş ne demişti?Kabaş, TELE1'deki programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220121/rtuk-sedef-kabasin-sozleri-nedeniyle-tele1-hakkinda-inceleme-baslatti-1052998332.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ömer çelik, sedef kabaş, tele 1

AK Partili Çelik'ten Sedef Kabaş'a tepki: Ahlaksızlık ve pespayelik

22:25 21.01.2022
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş’a tepki gösterdi. Çelik, "Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gazeteci Sedef Kabaş'ı eleştirdi.
Çelik, #HaddiniBilSedefKabas etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz,
Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

Kabaş ne demişti?

Kabaş, TELE1'deki programda, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.
Sedef Kabaş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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