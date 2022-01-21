https://tr.sputniknews.com/20220121/ak-partili-elitastan-kripto-para-aciklamasi-amacimiz-yasaklayici-degil-duzenleyici-bir-yasa-1052972110.html

AK Partili Elitaş'tan kripto para açıklaması: Amacımız yasaklayıcı değil düzenleyici bir yasa

AK Partili Elitaş'tan kripto para açıklaması: Amacımız yasaklayıcı değil düzenleyici bir yasa

AK Partili Elitaş, kripto para piyasasını düzenleyen yasa tasarısı çalışması kapsamında TBMM'de kripto para borsalarının temsilcileriyle yaptığı toplantının... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T11:47+0300

2022-01-21T11:47+0300

2022-01-21T11:52+0300

mustafa elitaş

ekonomi

tbmm

yasa

kripto para

binance

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AK Parti, kripto para piyasasını düzenleyen yasa tasarısı üzerindeki çalışmasını sürdürüyor.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çalışma kapsamında dün TBMM'de kripto para borsası Binance'in Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ve beraberindeki heyet ile görüştü. Elitaş, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından DHA'ya açıklama yaptı.Elitaş, kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme konusunda Türkiye ve dünyanın önde gelen paydaşlarının görüşlerini almaya devam ettiklerini, bugüne kadar bu konuda 7 ayrı grubun fikrini aldıklarını aktardı:'Yüzde 40 vergi doğru değil'Elitaş, kripto varlıklarla ilgili henüz ortaya çıkmış net bir taslak olmadığını, sosyal medya aracılığıyla kamuoyunu yanıltıcı haberler yayıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:Elitaş, Adana'da bir vatandaşın, 'kripto varlık' yüzünden birikimini kaybettiğini ve hayatına son verdiğine dikkat çekerek, "Bu tür mağduriyetleri gidermek, varsa teknik sorunları çözmek amacıyla bu yasal düzenlemeyi hazırlıyoruz. İnşallah bu durumların yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.'Tıkayıcı değil, vatandaşın lehine düzenleme'Elitaş, kripto paranın arkasında herhangi bir kamu gücünün olmadığı, sadece piyasada birilerinin oluşturmaya çalıştırdığı fiyatla, alınıp satılan, sanal bir değer olduğuna vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızdan manipülasyona açık, reklamların, yanıltıcı bilgilerin veya birilerinin körükleyerek fiyatlarını bir anda yüzde 10- 20’lerle, hatta günde yüzde 100'ün üzerinde artışlara kanarak yanlış yapmamalarını öneriyoruz. Dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Mağduriyeti önleyici, piyasayı düzenleyici, tıkayıcı değil, tamamen vatandaşın lehine bir düzenleme olması için çalışıyoruz. Bu kripto varlıkların alım satımı var olan bir gerçek. Bu gerçeğin önüne geçemezsiniz. Ama ortada bir boşluk olduğu da bir gerçek. O boşluğu düzeltmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.'Son şeklini TBMM verecek'Elitaş, borsa temsilcileriyle görüştükten sonra, oluşan taslağı ilgili kurumlarla görüşeceklerini dile getirdi:

https://tr.sputniknews.com/20220120/ak-partili-elitas-kripto-para-borsasi-binance-turkiye-yetkilileriyle-gorustu-1052958253.html

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mustafa elitaş, tbmm, yasa, kripto para, binance