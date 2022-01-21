https://tr.sputniknews.com/20220121/alkollu-bir-sekilde-araba-kullanan-kadin-aracin-icindeki-3-cocuguyla-ile-birlikte-cukura-dustu-1052961049.html

Alkollü araba kullanan kadının aracındaki 3 çocuk çukura düştü

Alkollü araba kullanan kadının aracındaki 3 çocuk çukura düştü

Meksika’da alkollü araç kullanan kadın kaza sonrası el frenini çekmeyi unutunca 3 çocuğuyla birlikte otomobilini çukura düşürdü. Kadın, güvenlik güçleri... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T01:03+0300

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sarhoş

araç

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Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana şehrinde yaşanan olayda yüksek derecede içkili olduğu öğrenilen bir kadın, aracını park etmeye çalışırken başka bir araca çarptı. Durumu kontrol etmek için aracından inen kadın el frenini çekmeyi unutunca araç, içerisindeki üç çocuğuyla birlikte hareket etti. Kadın aracının hareket ettiğini fark edince durdurmaya çalışsa da aracının çukura düşmesine engel olamadı. Yaşanan olay ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, kadını olayla ilgili sorgulamak istedi. Ancak kadın, memurlar ile tartışmaya başlayınca gözaltına alındı. Polis, alkollü olduğu tespit edilen kadın hakkında soruşturma başlatıldığını bildirirken, araçta bulunan üç çocuğun ise kazada yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

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meksika, alkol, sarhoş, araç