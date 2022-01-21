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Alkollü araba kullanan kadının aracındaki 3 çocuk çukura düştü
Alkollü araba kullanan kadının aracındaki 3 çocuk çukura düştü
Meksika’da alkollü araç kullanan kadın kaza sonrası el frenini çekmeyi unutunca 3 çocuğuyla birlikte otomobilini çukura düşürdü. Kadın, güvenlik güçleri... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana şehrinde yaşanan olayda yüksek derecede içkili olduğu öğrenilen bir kadın, aracını park etmeye çalışırken başka bir araca çarptı. Durumu kontrol etmek için aracından inen kadın el frenini çekmeyi unutunca araç, içerisindeki üç çocuğuyla birlikte hareket etti. Kadın aracının hareket ettiğini fark edince durdurmaya çalışsa da aracının çukura düşmesine engel olamadı. Yaşanan olay ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, kadını olayla ilgili sorgulamak istedi. Ancak kadın, memurlar ile tartışmaya başlayınca gözaltına alındı. Polis, alkollü olduğu tespit edilen kadın hakkında soruşturma başlatıldığını bildirirken, araçta bulunan üç çocuğun ise kazada yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
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meksika, alkol, sarhoş, araç

Alkollü araba kullanan kadının aracındaki 3 çocuk çukura düştü

01:03 21.01.2022 (güncellendi: 01:11 21.01.2022)
© İHAÇukura düşen araç
Çukura düşen araç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA
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Meksika’da alkollü araç kullanan kadın kaza sonrası el frenini çekmeyi unutunca 3 çocuğuyla birlikte otomobilini çukura düşürdü. Kadın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana şehrinde yaşanan olayda yüksek derecede içkili olduğu öğrenilen bir kadın, aracını park etmeye çalışırken başka bir araca çarptı. Durumu kontrol etmek için aracından inen kadın el frenini çekmeyi unutunca araç, içerisindeki üç çocuğuyla birlikte hareket etti.

Kadın aracının hareket ettiğini fark edince durdurmaya çalışsa da aracının çukura düşmesine engel olamadı. Yaşanan olay ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, kadını olayla ilgili sorgulamak istedi. Ancak kadın, memurlar ile tartışmaya başlayınca gözaltına alındı.

Polis, alkollü olduğu tespit edilen kadın hakkında soruşturma başlatıldığını bildirirken, araçta bulunan üç çocuğun ise kazada yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
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