https://tr.sputniknews.com/20220121/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-oldurucu-silah-ihracatini-desteklemiyoruz-1053000937.html

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya öldürücü silah ihracatını desteklemiyoruz

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya öldürücü silah ihracatını desteklemiyoruz

Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'in önceki kabinenin Ukrayna'ya silah tedarik etme konusundaki politikasını sürdürdüğünü ve Kiev'e öldürücü silah ihracatını... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T23:48+0300

2022-01-21T23:48+0300

2022-01-21T23:48+0300

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almanya

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olaf scholz

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.Scholz, yaptığı açıklamada, "Federal hükümetin silah ihracatı ve onun devamlılık durumu ve hükümetin son yıllarda izlediği tutum doğrultusunda net bir tavrı var: Almanya'dan (Ukrayna'ya) öldürücü silah ihracatını desteklemiyoruz" ifadelerini kullandı.Berlin'in Ukrayna'daki gerilimi azaltmak için aktif biçimde çalıştığını kaydeden Scholz, ayrıca Rusya'yı kendi sınırındaki askeri varlığını azaltmaya çağırdı.Öte yandan Almanya Başbakanı, gelecekte Avrupa'nın güvenliğinin toprak bütünlüğü ve devletlerin egemenliğinin dokunulmazlığı ilkesine dayanmasını umut ettiğini dile getirdi.Scholz, Almanya'nın çatışmanın kızışması durumunda gereken tedbirleri almaya hazırlandığını da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-ve-abd-diplomatik-misyonlarinin-faaliyetlerini-normallestirecek-1052998592.html

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