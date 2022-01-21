https://tr.sputniknews.com/20220121/anal-suruntu-testi-pekin-kis-olimpiyatlarina-iki-hafta-kala-cinde-geri-dondu-1052996138.html

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü

Çin, ülke medyasında çıkan haberlere göre Pekin Kış Olimpiyatları’na iki hafta kala Omicron varyantının yayılmasını durdurmak amacıyla Kovid-19 taraması için... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T20:24+0300

2022-01-21T20:24+0300

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spor

çin

pekin olimpiyatları

rektal sürüntü ile kovid-19 testi

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Çinli gazete The Beijing News'e göre, 26 yaşındaki bir kadının Omicron'a yakalandığı Pekin'deki bir apartman binasında en az 27 kişiye anal sürüntü testi yapıldı.NTV'nin aktardığı habere göre, anal testler, rektuma 5 cm kadar steril bir pamuklu çubuk sokmayı ve birkaç kez döndürmeyi içeriyor.Ayrıca habere göre, testi pozitif çıkan kadının çalıştığı ofis binası, geçen pazar günü önceden uyarı yapılmadan dış dünyaya kapatıldı, çalışanların çıkması yasaklandı ve zorunlu anal Covid-19 testine tabi tutuldu. Maskeli görevliler, içeride mahsur kalan işçiler için ofis girişinden yatak takımları taşırken görüldü.Bununla birlikte, Çin’in resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, 15 Ocak'ta ilk yerel Omicron enfeksiyonunu bildirmesinin ardından kentte şimdiye kadar 11 vaka doğrulandı.

https://tr.sputniknews.com/20210304/the-times-cin-ulkeye-gelen-tum-yabancilar-icin-rektal-suruntu-testini-zorunlu-kildi-1043948468.html

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çin, pekin olimpiyatları, rektal sürüntü ile kovid-19 testi