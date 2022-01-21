https://tr.sputniknews.com/20220121/anal-suruntu-testi-pekin-kis-olimpiyatlarina-iki-hafta-kala-cinde-geri-dondu-1052996138.html
Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü
Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü
Çin, ülke medyasında çıkan haberlere göre Pekin Kış Olimpiyatları’na iki hafta kala Omicron varyantının yayılmasını durdurmak amacıyla Kovid-19 taraması için... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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spor
çin
pekin olimpiyatları
rektal sürüntü ile kovid-19 testi
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Çinli gazete The Beijing News'e göre, 26 yaşındaki bir kadının Omicron'a yakalandığı Pekin'deki bir apartman binasında en az 27 kişiye anal sürüntü testi yapıldı.NTV'nin aktardığı habere göre, anal testler, rektuma 5 cm kadar steril bir pamuklu çubuk sokmayı ve birkaç kez döndürmeyi içeriyor.Ayrıca habere göre, testi pozitif çıkan kadının çalıştığı ofis binası, geçen pazar günü önceden uyarı yapılmadan dış dünyaya kapatıldı, çalışanların çıkması yasaklandı ve zorunlu anal Covid-19 testine tabi tutuldu. Maskeli görevliler, içeride mahsur kalan işçiler için ofis girişinden yatak takımları taşırken görüldü.Bununla birlikte, Çin’in resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, 15 Ocak'ta ilk yerel Omicron enfeksiyonunu bildirmesinin ardından kentte şimdiye kadar 11 vaka doğrulandı.
https://tr.sputniknews.com/20210304/the-times-cin-ulkeye-gelen-tum-yabancilar-icin-rektal-suruntu-testini-zorunlu-kildi-1043948468.html
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çin, pekin olimpiyatları, rektal sürüntü ile kovid-19 testi
Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü
20:24 21.01.2022 (güncellendi: 20:25 21.01.2022)
Çin, ülke medyasında çıkan haberlere göre Pekin Kış Olimpiyatları’na iki hafta kala Omicron varyantının yayılmasını durdurmak amacıyla Kovid-19 taraması için anal sürüntü testini geri getirdi.
Çinli gazete The Beijing News'e göre, 26 yaşındaki bir kadının Omicron'a yakalandığı Pekin'deki bir apartman binasında en az 27 kişiye anal sürüntü testi yapıldı.
NTV'nin aktardığı habere göre, anal testler, rektuma 5 cm kadar steril bir pamuklu çubuk sokmayı ve birkaç kez döndürmeyi içeriyor.
Ayrıca habere göre, testi pozitif çıkan kadının çalıştığı ofis binası, geçen pazar günü önceden uyarı yapılmadan dış dünyaya kapatıldı, çalışanların çıkması yasaklandı ve zorunlu anal Covid-19 testine tabi tutuldu. Maskeli görevliler, içeride mahsur kalan işçiler için ofis girişinden yatak takımları taşırken görüldü.
Bununla birlikte, Çin’in resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, 15 Ocak'ta ilk yerel Omicron enfeksiyonunu bildirmesinin ardından kentte şimdiye kadar 11 vaka doğrulandı.