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https://tr.sputniknews.com/20220121/ankara-merkezli-28-ilde-feto-operasyonu-1052966620.html
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T09:14+0300
2022-01-21T09:32+0300
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gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personelden/askeri öğrencilerden oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif astsubay, 27'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 2'si müstafi astsubay ve 47'si askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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gözaltı, fetö/pdy, fetö

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı

09:14 21.01.2022 (güncellendi: 09:32 21.01.2022)
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personelden/askeri öğrencilerden oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif astsubay, 27'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 2'si müstafi astsubay ve 47'si askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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