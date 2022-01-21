https://tr.sputniknews.com/20220121/ankara-merkezli-28-ilde-feto-operasyonu-1052966620.html

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T09:14+0300

2022-01-21T09:14+0300

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türkiye

gözaltı

fetö/pdy

fetö

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personelden/askeri öğrencilerden oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif astsubay, 27'si görevden uzaklaştırılan astsubay, 2'si müstafi astsubay ve 47'si askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 28 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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gözaltı, fetö/pdy, fetö