'Anlamakta güçlük çekiyor': Alexa, Avrupa genelinde çöktü

Amazon tarafından geliştirilen ve ev teknolojileri başta olmak üzere çoğu alanda uzaktan talimatlar verilebilmesini sağlayan sesli asistan sistemi Alexa çöktü. DownDetector'e göre, Alexa'daki çöküş İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa gibi avrupa ülkelerinde etkili oldu. Alexa'yı kullanmak isteyenler, "Özür dileriz, bir şeyler ters gitti" uyarısıyla karşılaştı. Kullanıcıların Alexa bağlantılı cihazları çevrimdışı görünüyor veya sesli asistan 'Şu anda anlamakta güçlük çektiğini' bildirdiği için istekleri çok yavaş işliyor. Sesli asistanlarının çalışmaması nedeniyle kendi alarmlarını kurmaya, hava durumunu kontrol etmeye ve hatta ışıkları manuel olarak yakmaya 'zorlanan' kullanıcılar, 'Taş devrine döndüklerinden' bahsederek Twitter'a akın etti.Alexa'nın çökmesiyle birlikte günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda kalan kullanıcılar, sosyal medyada şu paylaşımları yaptı: "Alexa ile sorun yaşayan var mı? Hava durumunu kontrol etmek için pencereden dışarı bakmak zorunda kaldım, rezillik.""Bir tür barbar gibi ışıkları elle yakmak zorunda kalıyorum."
Amazon'un sesli asistanı Alexa'nın çökmesi, sosyal medyanın gündemine girdi.
Amazon tarafından geliştirilen ve ev teknolojileri başta olmak üzere çoğu alanda uzaktan talimatlar verilebilmesini sağlayan sesli asistan sistemi Alexa çöktü.
DownDetector'e göre, Alexa'daki çöküş İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa gibi avrupa ülkelerinde etkili oldu.
Alexa'yı kullanmak isteyenler, "Özür dileriz, bir şeyler ters gitti" uyarısıyla karşılaştı.
Kullanıcıların Alexa bağlantılı cihazları çevrimdışı görünüyor veya sesli asistan 'Şu anda anlamakta güçlük çektiğini' bildirdiği için istekleri çok yavaş işliyor.
Sesli asistanlarının çalışmaması nedeniyle kendi alarmlarını kurmaya, hava durumunu kontrol etmeye ve hatta ışıkları manuel olarak yakmaya 'zorlanan' kullanıcılar, 'Taş devrine döndüklerinden' bahsederek Twitter'a akın etti.
Alexa'nın çökmesiyle birlikte günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılamak zorunda kalan kullanıcılar, sosyal medyada şu paylaşımları yaptı:
"Alexa ile sorun yaşayan var mı? Hava durumunu kontrol etmek için pencereden dışarı bakmak zorunda kaldım, rezillik."