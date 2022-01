https://tr.sputniknews.com/20220121/arastirma-sikilmak-sadist-davranislari-tetikliyor-1052980939.html

Araştırma: Sıkılmış hissetmek sadist davranışları tetikliyor

Araştırma: Sıkılmış hissetmek sadist davranışları tetikliyor

Danimarka Aarhus Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, sıkılmış hissetmenin sadist davranışı tetikleyen bir faktör olabileceğini gösteren kanıtlar buldu... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

Son yıllarda ülkemizde sayısı artmakta olan tacizler, kadına şiddet ve cinayetlerin sebeplerinden olan psikososyal ve ekonomik faktörlerin sıkılmış hissetmede etkili olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Dr. Hüseyin Ebadi, 'Journal of Personality and Social Psychology: Interpersonal Relations and Group Processes' dergisinde yayınlanan makaleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Çocukluk döneminde yaşanan istismar ve ihmal deneyimleri sadistik davranışların temelini oluşturuyor’Dr. Ebadi, bir kişiye veya çevredeki nesnelere fiziksel veya psikolojik zarar vermeye odaklı davranışlar sonucunda haz alma durumuna ‘sadizm’ denildiğini söyledi:‘Yaptığı işten zevk alır’Sadizmin, günümüzde bir tür akıl hastalığı olarak bilindiğini söyleyen Dr. Ebadi, “Sadistik kişi, psikolojik ve fizyolojik şiddet uygulayarak partnerine zevk vermekte böylece muhatabının korkmasını ve boyun eğmesini sağlamaktadır. Sadist kişi, yaptığı işten zevk alma durumunu da içermektedir. Her türlü dayatma veya saldırgan davranış güdüsel olarak sadistik eğilimlerin bir tür biçim değiştirmiş veya yüceltilmiş olarak daha kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Sadistik davranışlarda sıkılmış hissetmenin başkalarına yönelik düşmanca yaklaşımı tepkisel zarar göreceğini düşünerek partnerlerini himaye altına alması ve kimsenin onun kadar ihtiyaçlarını karşılayamayacağı temasını işletmektedir” ifadelerini kullandı.Dr. Ebadi konuşmasını şöyle sürdürdü:‘Birilerini mağlup ederek sıkılmış duygularını telafi eder’Dr. Ebadi, sadistik kişinin hep kendini haklı bulduğunu ve ego fonksiyonlarında çatışmalarla dolu mutsuz hayat sürdürdüğünü söyledi:Can sıkıntısının sadist davranışta önemli bir rol oynadığını ve sıkılmayla ilişkili olumsuz duyguları hafifletme girişimlerine bağlı olduğunu söyleyen Dr. Ebadi, “Özellikle, istismar ve ihmal gibi erken çocukluk deneyimi yaşamış ve davranış problemlerine sahip kişiler bu durumlarda zarar verici davranışlara yönelebilmektedir” dedi.Dr. Ebadi konuşmasını şöyle sonlandırdı:

