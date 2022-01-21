Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220121/athletic-bilbao-barcelonayi-kral-kupasinin-disinda-birakti-1052964380.html
Athletic Bilbao, Barcelona'yı Kral Kupası'nın dışında bıraktı
Athletic Bilbao, Barcelona'yı Kral Kupası'nın dışında bıraktı
İspanya futbol Kral Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 3-2 yenilen Barcelona elendi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T04:13+0300
2022-01-21T04:13+0300
spor
xavi hernandez
athletic bilbao
ispanya kral kupası
barcelona
ousmane dembele
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052964353_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5750648cc05ccfaee037498af2b65f06.jpg
Karşılaşmaya hızlı başlayan Athletic Bilbao, 2. dakikada Iker Muniain'in golüyle 1-0 öne geçti.Barcelona yeni transferi Ferran Torres'in 20. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Maçın 85. dakikasında Barcelona kalesi önündeki karambolde topu ağlara gönderen Inigo Martinez, Athletic Bilbao'yu bir kez daha öne geçirdi.Pedri ile 90+3. dakikada golü bulan Barcelona, maçı uzatmalara götürdü.Ev sahibi takım, 106. dakikada Muniain'in penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye taşıyarak, Barcelona'yı kupanın dışında bıraktı.Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona, geçen sezon finalde Athletic Bilbao'yu 4-0 yenerek son şampiyon olmuştu.Kulüp tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiren Barcelona, ligde lider Real Madrid'in 17 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.Barcelona ile Dembele arasında ipler koptuBarcelona'ya geldiği 2017 yazından bu yana toplamda 700 gün süren 13 sakatlık geçiren 24 yaşındaki Fransız forvet Ousmane Dembele ile Katalan kulübü arasındaki ipler koptu.Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany, teknik direktör Xavi Hernandez tarafından kadro dışı bırakılan Dembele için "En kısa zamanda kulüpten ayrılmalı" derken, Fransız futbolcuyu sezon sonunda sona erecek sözleşmesini yenilemeye yanaşmamakla suçladı.Katalan kulübüne 105 milyon euro karşılığında Almanya'nın Borussia Dortmund takımından gelen Dembele ise 4 yıldır Barcelona'da suçlamalara maruz kaldığını savunup, sosyal medya hesabından "Şantaja boyun eğmeyeceğim" açıklamasında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052964353_105:0:1077:729_1920x0_80_0_0_16672d10e9a99582ef3a6029e2acd549.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
xavi hernandez, athletic bilbao, ispanya kral kupası, barcelona, ousmane dembele

Athletic Bilbao, Barcelona'yı Kral Kupası'nın dışında bıraktı

04:13 21.01.2022
© REUTERS / Vincent Westİspanya futbol Kral Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 3-2 yenilen Barcelona elendi.
İspanya futbol Kral Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 3-2 yenilen Barcelona elendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Vincent West
Abone ol
İspanya futbol Kral Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 3-2 yenilen Barcelona elendi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Athletic Bilbao, 2. dakikada Iker Muniain'in golüyle 1-0 öne geçti.
Barcelona yeni transferi Ferran Torres'in 20. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Maçın 85. dakikasında Barcelona kalesi önündeki karambolde topu ağlara gönderen Inigo Martinez, Athletic Bilbao'yu bir kez daha öne geçirdi.
Pedri ile 90+3. dakikada golü bulan Barcelona, maçı uzatmalara götürdü.
Ev sahibi takım, 106. dakikada Muniain'in penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye taşıyarak, Barcelona'yı kupanın dışında bıraktı.
Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona, geçen sezon finalde Athletic Bilbao'yu 4-0 yenerek son şampiyon olmuştu.
Kulüp tarihinin en zorlu sezonlarından birini geçiren Barcelona, ligde lider Real Madrid'in 17 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

Barcelona ile Dembele arasında ipler koptu

Barcelona'ya geldiği 2017 yazından bu yana toplamda 700 gün süren 13 sakatlık geçiren 24 yaşındaki Fransız forvet Ousmane Dembele ile Katalan kulübü arasındaki ipler koptu.
Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany, teknik direktör Xavi Hernandez tarafından kadro dışı bırakılan Dembele için "En kısa zamanda kulüpten ayrılmalı" derken, Fransız futbolcuyu sezon sonunda sona erecek sözleşmesini yenilemeye yanaşmamakla suçladı.
Katalan kulübüne 105 milyon euro karşılığında Almanya'nın Borussia Dortmund takımından gelen Dembele ise 4 yıldır Barcelona'da suçlamalara maruz kaldığını savunup, sosyal medya hesabından "Şantaja boyun eğmeyeceğim" açıklamasında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce