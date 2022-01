https://tr.sputniknews.com/20220121/babacan-her-an-secim-karari-alinabilir-1052984287.html

Babacan: Her an seçim kararı alınabilir

Babacan: Her an seçim kararı alınabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Artık seçim yakın, günler sayılı. Her an seçim kararı alınabilir, ülke her an seçime gidebilir gibi hazır olmamız... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T15:09+0300

2022-01-21T15:09+0300

2022-01-21T15:09+0300

politika

ak parti

ali babacan

seçim

beştepe

2023

akp

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051762032_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_f5c9866bab877c95263b7541e1655cbe.jpg

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’nın Akşehir ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada partililerine seslenen Ali Babacan, DEVA Partisi’nin kurulduğu günden bu yana çok yoğun bir şekilde teşkilatlandığını belirtti.Babacan, “DEVA Partisi bir yandan çok hızlı bir şekilde teşkilatlanıyor, bir yandan da yarınlarımız için, gençlerimiz için seçimlerden sonra kurulacak hükümetin yapacaklarını çok detaylı hazırlığını yapıyoruz. Her alanda eylem planlarımız var. Seçimlerden sonra ilk 90 dakikanın, ilk 90 günde, ilk 360 günde neler yapacağımızın bütün detaylarını hazırlayıp kamuoyuyla paylaşıyoruz. Gerçekten çok yetkin bir ekiple yapıyoruz. Sadece partimizin mensuplarıyla değil, bize dışarıdan destek veren çok geniş istişare halkalarıyla bunları gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar açıkladığımız parlamenter sistem, bugüne kadar açıkladığımız 4 eylem planı. Hamdolsun kimse demedi ki; şurada yanlış yapmışsınız. Dersimize iyi çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Her an seçi̇m kararı alınabi̇li̇r’Seçimlere hazırlıklı olduklarını belirten Ali Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220114/ali-babacan-evlerde-elektrik-faturasi-yangini-var-bestepe-suspus-1052758325.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, ali babacan, seçim, beştepe, 2023, akp, açıklama