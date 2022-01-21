Babacan: Her an seçim kararı alınabilir

“Siyaset, biliyorsunuz ülkemizde maalesef bir laf üretme alanı olarak görülüyor. Halbuki biz hep iş üretmeye alıştık. Biz hep çok çalıştık. Biz asıl memleketimizin iş üretmeye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Önce iş üreteceğiz. Tabii ki ürettiğimiz için anlatacağız. Laf üretmek kısmı o kolay, arkadan gelir. Ama anlatacağınız bir işiniz olsun. İyi bir çalışmanız olsun. Memleketimizin yarınlarıyla ilgili söyleyeceğiniz bir sözünüz olsun. İşte biz bunu yapıyoruz, bunu gerçekleştiriyoruz. Artık seçim yakın, günler sayılı. Her an seçim kararı alınabilir, ülke her an seçime gidebilir gibi hazır olmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Hem vatandaşlarımızı dinlememiz hem de anlamamız gerekiyor. Partimizi duymayan kimse kalmamalı. Biz kadrolarımıza güveniyoruz. İnsanlar bir tanısa, bir bilse inşallah yönlerini bize doğru çevirecekler. Ama bilmezlerse, tanımazlarla bu olmaz. Ağırlıklı olarak partimize bakış çok olumlu. Bu olumlu bakışı somut desteğe çevirmek bizim gayretimize bağlı”