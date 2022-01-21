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https://tr.sputniknews.com/20220121/bakan-akar-karsi-operasyonlar-baslatildi-18-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1052988265.html
Bakan Akar: Karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıya karşı operasyonların başlatıldığını açıklayarak, "Saldırıdan sonra karşı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T16:20+0300
2022-01-21T17:29+0300
savunma
saldırı
hulusi akar
operasyon
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Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.Terörle mücadelenin güvenlik konsepti çerçevesinde artan bir tempoda sürdüğünü ifade eden Akar, "Teröristler hudutlarımıza gelmeden, bulundukları yerlerde inlerini, mağaralarını, sığınaklarını başlarına yıkarak milletimizi terör belasından kurtaracağız." diye konuştu."Terörist neredeyse hedefimiz orası." diyen Akar, başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşuların sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını söyledi. Sınırların ve halkın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. 84 milyon vatandaşımızın güvenliği, refahı, bekası için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.Bakan Akar şöyle devam etti:
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saldırı, hulusi akar, operasyon

Bakan Akar: Karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi

16:20 21.01.2022 (güncellendi: 17:29 21.01.2022)
© DHAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıya karşı operasyonların başlatıldığını açıklayarak, "Saldırıdan sonra karşı operasyonlar başlatıldı. Bilinen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak 18 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Terörle mücadelenin güvenlik konsepti çerçevesinde artan bir tempoda sürdüğünü ifade eden Akar, "Teröristler hudutlarımıza gelmeden, bulundukları yerlerde inlerini, mağaralarını, sığınaklarını başlarına yıkarak milletimizi terör belasından kurtaracağız." diye konuştu.
"Terörist neredeyse hedefimiz orası." diyen Akar, başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşuların sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını söyledi.
Sınırların ve halkın güvenliğini sağlamak için gerekeni yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. 84 milyon vatandaşımızın güvenliği, refahı, bekası için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Bakan Akar şöyle devam etti:
"Bunu bizzat terör örgütünün sözde elebaşları dahi söylüyor. Fakat bazıları hala YPG'yi terörist görmemekte, teröristlere yardım ve destekte ısrar etmektedir. Bunun da uluslararası hukuk, müttefiklik, ortaklık, iş birliği, dostluk bakımından uygun olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bunu her zaman söylüyoruz. Müttefiklerimizin de bunu bir an önce anlamalarını ve yardımı, desteği kesmelerini bekliyoruz."
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