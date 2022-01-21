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Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama
Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama
Sağlık Bakanı Koca, doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T21:18+0300
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türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender'in bıçakla yaralanmasına ilişkin davada verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasını değerlendirdi.Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220121/doktor-ertan-iskenderi-bicaklayan-saldirgan-bayram-nargunere-16-yil-2-ay-hapis-cezasi-1052977178.html
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sağlık bakanlığı, fahrettin koca

Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama

21:18 21.01.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Koca, doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender'in bıçakla yaralanmasına ilişkin davada verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasını değerlendirdi.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz."
Ankara'da hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
Doktor Ertan İskender’i bıçaklayan saldırgan Bayram Nargüner'e 16 yıl 2 ay hapis cezası
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