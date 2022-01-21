https://tr.sputniknews.com/20220121/bakan-kocadan-doktor-ertan-iskenderi-yaralayan-kisinin-ceza-almasina-yonelik-aciklama-1052997557.html

Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama

Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama

Sağlık Bakanı Koca, doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T21:18+0300

2022-01-21T21:18+0300

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türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Ertan İskender'in bıçakla yaralanmasına ilişkin davada verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasını değerlendirdi.Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220121/doktor-ertan-iskenderi-bicaklayan-saldirgan-bayram-nargunere-16-yil-2-ay-hapis-cezasi-1052977178.html

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sağlık bakanlığı, fahrettin koca