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https://tr.sputniknews.com/20220121/belarus-icisleri-bakanligi-ulkemizde-kazakistan-senaryosunun-yasanmasina-izin-vermeyiz-1052960538.html
Belarus İçişleri Bakanlığı: Ülkemizde Kazakistan senaryosunun yaşanmasına izin vermeyiz
Belarus İçişleri Bakanlığı: Ülkemizde Kazakistan senaryosunun yaşanmasına izin vermeyiz
Belarus İçişleri Bakanı İvan Kubrakov, ülkede, Ocak ayı başında Kazakistan’da meydana gelen olayların benzerinin yaşanmasının ihtimal dışı olduğunu belirtti. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T00:40+0300
2022-01-21T00:40+0300
dünya
belarus
kazakistan
belarus içişleri bakanlığı
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Kazakistan’daki olayları analiz ederek sonuçlar çıkardıklarını söyleyen Belarus İçişleri Bakanı İvan Kubrakov, “Ülkemizde bu tür senaryolara izin vermeyeceğimizi ve bunun için gerekli tedbirleri alacağımızı temin ederim" dedi."Vatandaşlarımıza, polislerimize ve askeri personelimize en küçük etki derhal ve profesyonelce bastırılacak” ifadesini kullanan Kubrakov, “Terörist grupların yapacağı her bir silahlı saldırı püskürtülecek. Her türlü göreve hazırız ve sivilleri korumak için durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimi en başında durduracağız” şeklinde konuştu.
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belarus, kazakistan, belarus içişleri bakanlığı

Belarus İçişleri Bakanlığı: Ülkemizde Kazakistan senaryosunun yaşanmasına izin vermeyiz

00:40 21.01.2022
© AP Photo / Vladimir TretyakovKazakistan - protesto - şiddet olayları
Kazakistan - protesto - şiddet olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
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Belarus İçişleri Bakanı İvan Kubrakov, ülkede, Ocak ayı başında Kazakistan’da meydana gelen olayların benzerinin yaşanmasının ihtimal dışı olduğunu belirtti.
Kazakistan’daki olayları analiz ederek sonuçlar çıkardıklarını söyleyen Belarus İçişleri Bakanı İvan Kubrakov, “Ülkemizde bu tür senaryolara izin vermeyeceğimizi ve bunun için gerekli tedbirleri alacağımızı temin ederim" dedi.
"Vatandaşlarımıza, polislerimize ve askeri personelimize en küçük etki derhal ve profesyonelce bastırılacak” ifadesini kullanan Kubrakov, “Terörist grupların yapacağı her bir silahlı saldırı püskürtülecek. Her türlü göreve hazırız ve sivilleri korumak için durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimi en başında durduracağız” şeklinde konuştu.
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