Belarus İçişleri Bakanlığı: Ülkemizde Kazakistan senaryosunun yaşanmasına izin vermeyiz

Kazakistan’daki olayları analiz ederek sonuçlar çıkardıklarını söyleyen Belarus İçişleri Bakanı İvan Kubrakov, “Ülkemizde bu tür senaryolara izin vermeyeceğimizi ve bunun için gerekli tedbirleri alacağımızı temin ederim" dedi."Vatandaşlarımıza, polislerimize ve askeri personelimize en küçük etki derhal ve profesyonelce bastırılacak” ifadesini kullanan Kubrakov, “Terörist grupların yapacağı her bir silahlı saldırı püskürtülecek. Her türlü göreve hazırız ve sivilleri korumak için durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimi en başında durduracağız” şeklinde konuştu.
Belarus İçişleri Bakanı İvan Kubrakov, ülkede, Ocak ayı başında Kazakistan’da meydana gelen olayların benzerinin yaşanmasının ihtimal dışı olduğunu belirtti.
Kazakistan’daki olayları analiz ederek sonuçlar çıkardıklarını söyleyen Belarus İçişleri Bakanı İvan Kubrakov, “Ülkemizde bu tür senaryolara izin vermeyeceğimizi ve bunun için gerekli tedbirleri alacağımızı temin ederim" dedi.
"Vatandaşlarımıza, polislerimize ve askeri personelimize en küçük etki derhal ve profesyonelce bastırılacak” ifadesini kullanan Kubrakov, “Terörist grupların yapacağı her bir silahlı saldırı püskürtülecek. Her türlü göreve hazırız ve sivilleri korumak için durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimi en başında durduracağız” şeklinde konuştu.