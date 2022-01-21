Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/besiktas-meydanda-otomobil-alev-alev-yandi-1052965741.html
Beşiktaş Meydan’da otomobil alev alev yandı
Beşiktaş Meydan’da otomobil alev alev yandı
Beşiktaş Meydan’da trafik ışıklarında duran otomobil alev alev yandı. Motor kısmında çıkan yangın, büyüyerek alev topuna dönüştü. Yer yer patlamaların da... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T08:07+0300
2022-01-21T08:07+0300
türkiye
yangın
beşiktaş
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052965716_5:0:1020:571_1920x0_80_0_0_6000272234ea67377305c60d6ce3d779.jpg
Yangın, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EZ 1044 plakalı otomobil sürücüsü Barbaros Caddesi üzerinde seyir halindeyken trafik ışıklarında beklediği sırada motorun ön kısmından alevler çıkmaya başladı. Otomobilin yandığını gören sürücü, araçtan inerek müdahale etmeye çalışsada alevler bir anda büyüdü. Kısa sürede otomobili saran alevler küçük çapta patlamaların yaşanmasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahalede bulunurken polis ekipleri tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken belli bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobili ise kullanılamaz hale geldi.Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052965716_132:0:893:571_1920x0_80_0_0_0c67b30b03f9016d9bcd095945170a47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yangın, beşiktaş, otomobil

Beşiktaş Meydan’da otomobil alev alev yandı

08:07 21.01.2022
© İHA / Beşiktaş Meydan’da otomobil alev alev yandı
Beşiktaş Meydan’da otomobil alev alev yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA /
Abone ol
Beşiktaş Meydan’da trafik ışıklarında duran otomobil alev alev yandı. Motor kısmında çıkan yangın, büyüyerek alev topuna dönüştü. Yer yer patlamaların da yaşandığı yangında ölü ve yaralı bulunmazken otomobil ise küle döndü.
Yangın, saat 06.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EZ 1044 plakalı otomobil sürücüsü Barbaros Caddesi üzerinde seyir halindeyken trafik ışıklarında beklediği sırada motorun ön kısmından alevler çıkmaya başladı. Otomobilin yandığını gören sürücü, araçtan inerek müdahale etmeye çalışsada alevler bir anda büyüdü. Kısa sürede otomobili saran alevler küçük çapta patlamaların yaşanmasına neden oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahalede bulunurken polis ekipleri tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken belli bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken otomobili ise kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce