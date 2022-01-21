https://tr.sputniknews.com/20220121/beyaz-saray-gundemimizde-suudi-arabistana-silah-satislarinin-durdurulmasi-yok-1053001180.html

Beyaz Saray: Gündemimizde Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulması yok

Beyaz Saray: Gündemimizde Suudi Arabistan'a silah satışlarının durdurulması yok

Beyaz Saray, ABD'nin Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlalleri ile ilgili endişeleri olduğunu ancak bu ülkeye silah satışının durdurulması konusunun şu anda... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T23:59+0300

2022-01-21T23:59+0300

2022-01-21T23:59+0300

dünya

suudi arabistan

beyaz saray

yemen

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurma konusunda herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağının sorusunu yanıtladı.Psaki, "Bu konu şu anda gündemde değil. Suudi Arabistan ile uzun yıllara dayanan bir ilişkimiz var. İnsan hakları ve birçok diğer konudaki endişemizi Suudi Arabistan'a söyledik. Suudi Arabistan ile ABD'nin çıkarına olan güvenlik ilişkimiz var" ifadesini kullandı.Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde iline gerçekleştirdiği hava saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Psaki, "Masum insanların ölümüne yol açan her olay trajedidir. Bu konuda duyarlıyız" dedi.

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suudi arabistan, beyaz saray, yemen