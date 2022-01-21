https://tr.sputniknews.com/20220121/biden-bolgeye-yigilan-rus-askeri-birlikleri-ukrayna-sinirini-gecerse-bu-bir-isgaldir-1052963780.html

Biden: Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir

Biden: Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir

ABD Başkanı Biden, görevdeki 1. yılında yaptığı konuşmada Ukrayna krizi hakkındaki ifadelerini yorumlayarak, "Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T02:59+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, altyapı gündemine ilişkin ekibiyle Beyaz Saray'da yapacağı toplantı öncesi, dünkü basın toplantısında Ukrayna krizine yönelik sarf ettiği sözlere açıklık getirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde, 'ABD'nin duruşunu net şekilde ortaya koyduklarını' kaydeden Biden, "Bölgeye yığılan Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırını geçerse bu bir işgaldir" dedi.Biden, "Şu konuda hiç şüphe yok, Putin işgali seçerse Rusya ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı."Gri bölgelerde yapılan saldırılarda Rus askerleri üniforma giymiyorlar. Bunlara da hazırlıklı olmalıyız" iddiasında bulunan ABD Başkanı, Kiev yönetiminin, ABD'nin kendilerine yönelik desteği konusunda 'şüphe etmemesi gerektiğini' de sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/zaharova-ukrayna-batinin-askeri-yardimini-donbassa-operasyon-konusunda-tam-yetki-olarak-goruyor-1052934836.html

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