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https://tr.sputniknews.com/20220121/biden-camp-davidde-ulusal-guvenlik-ekibiyle-ukrayna-meselesini-gorusecek-1052999210.html
Biden, Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşecek
Biden, Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta sonu Washington DC yakınlarındaki Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna krizini ele alacağı ve gelecek... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T22:37+0300
2022-01-21T22:37+0300
dünya
rusya
abd
ukrayna
sergey lavrov
joe biden
jen psaki
antony blinken
camp david
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldiğini anımsatan Psaki, "Biden, Blinken'a 1 ya da 1000 Rus askerinin Ukrayna'ya geçmesinin 'saldırı' anlamına geleceğini söyledi" dedi.Psaki, Biden'ın bu hafta sonu Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşeceğini belirterek, "Gelecek hafta Rusya'ya yazılı yanıt vereceğiz. Bu sadece soru-cevap şeklinde olmayacak. Endişelerimizi de aktaracağız" ifadelerini kullandı.Biden'ın Camp David'de bazı ortak ve müttefik ülkelerle de görüşeceği bilgisini veren Psaki, "Gelecekte atılacak en uygun adımın ne olacağına karar vereceğiz. Biden her zaman masaya oturmaya hazır" diye konuştu.Psaki, ABD'nin son dönemde Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını da artırdığına dikkati çekerek, "Ukrayna'ya Mi-17 helikopterlerini verme niyetimizi Kongre'ye bildirdik" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/lavrov-ukraynaya-saldirmayacagimizi-defalarca-soyledik-1052985743.html
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rusya, abd, ukrayna, sergey lavrov, joe biden, jen psaki, antony blinken, camp david

Biden, Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşecek

22:37 21.01.2022
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta sonu Washington DC yakınlarındaki Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna krizini ele alacağı ve gelecek hafta Rusya'ya yazılı yanıt verileceğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldiğini anımsatan Psaki, "Biden, Blinken'a 1 ya da 1000 Rus askerinin Ukrayna'ya geçmesinin 'saldırı' anlamına geleceğini söyledi" dedi.
Psaki, Biden'ın bu hafta sonu Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşeceğini belirterek, "Gelecek hafta Rusya'ya yazılı yanıt vereceğiz. Bu sadece soru-cevap şeklinde olmayacak. Endişelerimizi de aktaracağız" ifadelerini kullandı.
Biden'ın Camp David'de bazı ortak ve müttefik ülkelerle de görüşeceği bilgisini veren Psaki, "Gelecekte atılacak en uygun adımın ne olacağına karar vereceğiz. Biden her zaman masaya oturmaya hazır" diye konuştu.
Psaki, ABD'nin son dönemde Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını da artırdığına dikkati çekerek, "Ukrayna'ya Mi-17 helikopterlerini verme niyetimizi Kongre'ye bildirdik" diye ekledi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
DÜNYA
Lavrov: Ukrayna’ya saldırmayacağımızı defalarca söyledik
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