https://tr.sputniknews.com/20220121/biden-camp-davidde-ulusal-guvenlik-ekibiyle-ukrayna-meselesini-gorusecek-1052999210.html

Biden, Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşecek

Biden, Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta sonu Washington DC yakınlarındaki Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna krizini ele alacağı ve gelecek... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T22:37+0300

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2022-01-21T22:37+0300

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jen psaki

antony blinken

camp david

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldiğini anımsatan Psaki, "Biden, Blinken'a 1 ya da 1000 Rus askerinin Ukrayna'ya geçmesinin 'saldırı' anlamına geleceğini söyledi" dedi.Psaki, Biden'ın bu hafta sonu Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşeceğini belirterek, "Gelecek hafta Rusya'ya yazılı yanıt vereceğiz. Bu sadece soru-cevap şeklinde olmayacak. Endişelerimizi de aktaracağız" ifadelerini kullandı.Biden'ın Camp David'de bazı ortak ve müttefik ülkelerle de görüşeceği bilgisini veren Psaki, "Gelecekte atılacak en uygun adımın ne olacağına karar vereceğiz. Biden her zaman masaya oturmaya hazır" diye konuştu.Psaki, ABD'nin son dönemde Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını da artırdığına dikkati çekerek, "Ukrayna'ya Mi-17 helikopterlerini verme niyetimizi Kongre'ye bildirdik" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/lavrov-ukraynaya-saldirmayacagimizi-defalarca-soyledik-1052985743.html

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