https://tr.sputniknews.com/20220121/biden-gazetecinin-neden-ilk-adimi-putinin-atmasini-bekliyorsunuz-sorusunu-sacma-buldu-1052991392.html
Biden, gazetecinin ‘neden ilk adımı Putin’in atmasını bekliyorsunuz?’ sorusunu saçma buldu
Biden, gazetecinin ‘neden ilk adımı Putin’in atmasını bekliyorsunuz?’ sorusunu saçma buldu
ABD Başkanı Joe Biden, bir gazetecinin, neden ilk adımı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in atmasını beklediği yönündeki soruyu ‘saçma’ olarak nitelendirdi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T17:39+0300
2022-01-21T17:39+0300
2022-01-21T17:39+0300
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Havuz medyanın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden bugün Beyaz Saray’da, Bilim ve Teknoloji Konseyi’nin üyeleriyle görüştü. Etkinlik başında, salonda gazeteciler de bulunuyordu. Gazeteciler salondan çıkmak üzereyken Fox News televizyonu muhabiri Biden’e, “Neden ilk adımı Putin’in atmasını bekliyorsunuz?” sorusunu yöneltti.Biden, “Ne kadar saçma bir soru” ifadesini kullandı.Havuz medya, konunun ne olduğunu belirtmedi.Daha önce ABD’li yetkililer, Ukrayna etrafındaki soruna diplomatik çözüm bulmaya çalıştıklarını, ama Rusya’nın ‘çatışma yolunu’ tercih etmesi durumunda kararlı tedbirler almaya hazır olduklarını dile getirmişti.
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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, fox news
Biden, gazetecinin ‘neden ilk adımı Putin’in atmasını bekliyorsunuz?’ sorusunu saçma buldu
ABD Başkanı Joe Biden, bir gazetecinin, neden ilk adımı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in atmasını beklediği yönündeki soruyu ‘saçma’ olarak nitelendirdi.
Havuz medyanın aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden bugün Beyaz Saray’da, Bilim ve Teknoloji Konseyi’nin üyeleriyle görüştü. Etkinlik başında, salonda gazeteciler de bulunuyordu. Gazeteciler salondan çıkmak üzereyken Fox News televizyonu muhabiri Biden’e, “Neden ilk adımı Putin’in atmasını bekliyorsunuz?” sorusunu yöneltti.
Biden, “Ne kadar saçma bir soru” ifadesini kullandı.
Havuz medya, konunun ne olduğunu belirtmedi.
Daha önce ABD’li yetkililer, Ukrayna etrafındaki soruna diplomatik çözüm bulmaya çalıştıklarını, ama Rusya’nın ‘çatışma yolunu’ tercih etmesi durumunda kararlı tedbirler almaya hazır olduklarını dile getirmişti.