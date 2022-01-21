https://tr.sputniknews.com/20220121/blinken-diplomatik-surecin-devam-etmesinin-onemli-oldugu-konusunda-lavrovla-hemfikiriz-1052987924.html

Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz

Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre’de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T16:11+0300

2022-01-21T16:11+0300

2022-01-21T16:11+0300

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sergey lavrov

antony blinken

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* Lavrov'la açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdik. * Bizim amacımız Rusya'nın diplomatik yolu seçmeye hazır olup olmadığını belirmekti.* Deneyimlerimizden biliyoruz ki, Rusya'nın siber saldırılar dahil olmak üzere saldırı konusunda geniş çaplı bir oyun kitabı var.* ABD, karşılıklılık ruhu uyarınca Rusya'nın kaygılarını gidermek için olası araçları devreye sokma hazırlığı yaptı.- ABD yönetiminin güvenliği artırmaya yönelik fikirlerini otak zemin bulabileceğimize inandığımız alanlarla ilgili olarak sundum.* (Lavrov'la görüşme) Bir müzakere değildi, samimi bir görüş alışverişiydi. * Bunun temelinde, anlayışın geliştirilmesi çalışmalarını ilerleteceğimize inanıyorum, ama bunun için Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı durdurması şarttır.*Bugünkü görüş alışverişi faydalı oldu, artık her iki taraf birbirinin konumunu daha iyi anlıyor.* Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz.

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rusya, abd, ukrayna, sergey lavrov, antony blinken