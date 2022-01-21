Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz

* Lavrov'la açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdik. * Bizim amacımız Rusya'nın diplomatik yolu seçmeye hazır olup olmadığını belirmekti.* Deneyimlerimizden biliyoruz ki, Rusya'nın siber saldırılar dahil olmak üzere saldırı konusunda geniş çaplı bir oyun kitabı var.* ABD, karşılıklılık ruhu uyarınca Rusya'nın kaygılarını gidermek için olası araçları devreye sokma hazırlığı yaptı.- ABD yönetiminin güvenliği artırmaya yönelik fikirlerini otak zemin bulabileceğimize inandığımız alanlarla ilgili olarak sundum.* (Lavrov'la görüşme) Bir müzakere değildi, samimi bir görüş alışverişiydi. * Bunun temelinde, anlayışın geliştirilmesi çalışmalarını ilerleteceğimize inanıyorum, ama bunun için Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı durdurması şarttır.*Bugünkü görüş alışverişi faydalı oldu, artık her iki taraf birbirinin konumunu daha iyi anlıyor.* Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz.