Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/blinken-diplomatik-surecin-devam-etmesinin-onemli-oldugu-konusunda-lavrovla-hemfikiriz-1052987924.html
Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz
Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre’de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T16:11+0300
2022-01-21T16:11+0300
dünya
rusya
abd
ukrayna
sergey lavrov
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1052987924.jpg?1642770710
* Lavrov'la açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdik. * Bizim amacımız Rusya'nın diplomatik yolu seçmeye hazır olup olmadığını belirmekti.* Deneyimlerimizden biliyoruz ki, Rusya'nın siber saldırılar dahil olmak üzere saldırı konusunda geniş çaplı bir oyun kitabı var.* ABD, karşılıklılık ruhu uyarınca Rusya'nın kaygılarını gidermek için olası araçları devreye sokma hazırlığı yaptı.- ABD yönetiminin güvenliği artırmaya yönelik fikirlerini otak zemin bulabileceğimize inandığımız alanlarla ilgili olarak sundum.* (Lavrov'la görüşme) Bir müzakere değildi, samimi bir görüş alışverişiydi. * Bunun temelinde, anlayışın geliştirilmesi çalışmalarını ilerleteceğimize inanıyorum, ama bunun için Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı durdurması şarttır.*Bugünkü görüş alışverişi faydalı oldu, artık her iki taraf birbirinin konumunu daha iyi anlıyor.* Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz.
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, ukrayna, sergey lavrov, antony blinken

Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz

16:11 21.01.2022
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre’de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
* Lavrov'la açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdik.
* Bizim amacımız Rusya'nın diplomatik yolu seçmeye hazır olup olmadığını belirmekti.
* Deneyimlerimizden biliyoruz ki, Rusya'nın siber saldırılar dahil olmak üzere saldırı konusunda geniş çaplı bir oyun kitabı var.
* ABD, karşılıklılık ruhu uyarınca Rusya'nın kaygılarını gidermek için olası araçları devreye sokma hazırlığı yaptı.
- ABD yönetiminin güvenliği artırmaya yönelik fikirlerini otak zemin bulabileceğimize inandığımız alanlarla ilgili olarak sundum.
* (Lavrov'la görüşme) Bir müzakere değildi, samimi bir görüş alışverişiydi.
* Bunun temelinde, anlayışın geliştirilmesi çalışmalarını ilerleteceğimize inanıyorum, ama bunun için Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı durdurması şarttır.
*Bugünkü görüş alışverişi faydalı oldu, artık her iki taraf birbirinin konumunu daha iyi anlıyor.
* Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce