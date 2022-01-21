Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220121/boksorler-ayni-anda-nakavt-oldu-1052981171.html
Boksörler aynı anda nakavt oldu
Boksörler aynı anda nakavt oldu
Aydın’da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Müsabakada ringe çıkan 2 boksör aynı anda birbirini nakavt... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:18+0300
2022-01-21T14:37+0300
spor
boks
sporcu
nakavt
hakem
aydın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052981117_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_02eb99eb94aaaa9382a39ee563dccb19.jpg
Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. 38 ilden 220 sporcunun katıldığı şampiyona final müsabakaları ile devam ederken, ringde nadir yaşanacak bir olay meydana geldi.Ringe çıkan 2 boksör, kozlarını paylaşırken birbirlerini nakavt etme düşüncesiyle hamleler yaptı. Çekişmeli geçen müsabakada birbirine aynı anda yumruk atan 2 boksör, bir anda kendilerini yerde buldu.Boks tarihinde nadir görüldüğü belirtilen bu olayda iki boksör de aynı anda nakavt olurken, maçın hakemi de bir anda ne yapacağını şaşırdı. Hakem taraflardan birinin kalkmasını beklerken, iki taraf da bir süre yerde kaldı. Sporcular güçlükle ayağa kalkarken mavi köşede yer alan boksör maça devam edemedi. Hakemin maçı tamamlamasının ardından kırmızı köşede yer alan boksör müsabakayı kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/3-futbolcu-ayni-anda-vole-yapmaya-kalkti-hicbiri-topa-vuramadi-1052663814.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052981117_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_5b21c8253cb7b960ec9f8c250fdbeef7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boks, sporcu, nakavt, hakem, aydın

Boksörler aynı anda nakavt oldu

14:18 21.01.2022 (güncellendi: 14:37 21.01.2022)
© İHAAynı anda nakavt oldular
Aynı anda nakavt oldular - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA
Abone ol
Aydın’da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası’nda ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Müsabakada ringe çıkan 2 boksör aynı anda birbirini nakavt etti.
Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. 38 ilden 220 sporcunun katıldığı şampiyona final müsabakaları ile devam ederken, ringde nadir yaşanacak bir olay meydana geldi.
Ringe çıkan 2 boksör, kozlarını paylaşırken birbirlerini nakavt etme düşüncesiyle hamleler yaptı. Çekişmeli geçen müsabakada birbirine aynı anda yumruk atan 2 boksör, bir anda kendilerini yerde buldu.
Boks tarihinde nadir görüldüğü belirtilen bu olayda iki boksör de aynı anda nakavt olurken, maçın hakemi de bir anda ne yapacağını şaşırdı. Hakem taraflardan birinin kalkmasını beklerken, iki taraf da bir süre yerde kaldı. Sporcular güçlükle ayağa kalkarken mavi köşede yer alan boksör maça devam edemedi. Hakemin maçı tamamlamasının ardından kırmızı köşede yer alan boksör müsabakayı kazandı.
3 futbolcu aynı anda vole yapmaya kalktı, hiçbiri topa vuramadı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
YAŞAM
3 futbolcu aynı anda vole yapmaya kalktı, hiçbiri topa vuramadı
12 Ocak, 14:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce