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Bolu Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
Bolu Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
Bolu Valiliği, kente beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu ve "Vatandaşların zorunlu haller dışında meskenlerinde kalmaları... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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bolu
meteoroloji
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Bolu Valiliği, kente beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Bolu'nun 1950 yılından bu yana en yoğun kar yağışını 16-18 Ocak tarihlerinde aldığı belirtildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Bolu genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren daha etkili kar yağışının başlayarak 24 Ocak akşam saatlerine kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, il genelinde tipi ve buzlanma ile daha soğuk havanın hakim olacağı kaydedildi.Vatandaşların yoğun kar yağışının etkili olacağı 4 gün boyunca daha dikkatli ve tedbirli olmaları istenen açıklamada, şunlar belirtildi:
https://tr.sputniknews.com/20220121/20-ilde-okullara-kar-tatili--1052965334.html
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hava durumu, bolu, meteoroloji, kar, valilik

Bolu Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

12:30 21.01.2022
© AABolu Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
Bolu Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Bolu Valiliği, kente beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu ve "Vatandaşların zorunlu haller dışında meskenlerinde kalmaları gerekmektedir" dedi.
Bolu Valiliği, kente beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Bolu'nun 1950 yılından bu yana en yoğun kar yağışını 16-18 Ocak tarihlerinde aldığı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Bolu genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren daha etkili kar yağışının başlayarak 24 Ocak akşam saatlerine kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, il genelinde tipi ve buzlanma ile daha soğuk havanın hakim olacağı kaydedildi.
Vatandaşların yoğun kar yağışının etkili olacağı 4 gün boyunca daha dikkatli ve tedbirli olmaları istenen açıklamada, şunlar belirtildi:
"Vatandaşların, yaylalara çıkmamaları, zorunlu haller dışında meskenlerinde kalmaları, mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarını mümkün olduğunca kapalı ve güvenli ortamlara ve görevli ekiplerin karla mücadelelerini etkilemeyecek şekilde park etmeleri, ticari olmayan araçlarda dahi kış lastiği kullanmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının yem ve su ihtiyaçlarını önceden planlamaları gerekmektedir."
kar - kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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