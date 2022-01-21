https://tr.sputniknews.com/20220121/bolu-valiliginden-yogun-kar-yagisi-uyarisi-zorunlu-olmadikca-evden-cikmayin-1052974898.html

Bolu Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Bolu Valiliği'nden yoğun kar yağışı uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın

Bolu Valiliği, kente beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu ve "Vatandaşların zorunlu haller dışında meskenlerinde kalmaları... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T12:30+0300

2022-01-21T12:30+0300

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Bolu Valiliği, kente beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Bolu'nun 1950 yılından bu yana en yoğun kar yağışını 16-18 Ocak tarihlerinde aldığı belirtildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Bolu genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren daha etkili kar yağışının başlayarak 24 Ocak akşam saatlerine kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, il genelinde tipi ve buzlanma ile daha soğuk havanın hakim olacağı kaydedildi.Vatandaşların yoğun kar yağışının etkili olacağı 4 gün boyunca daha dikkatli ve tedbirli olmaları istenen açıklamada, şunlar belirtildi:

https://tr.sputniknews.com/20220121/20-ilde-okullara-kar-tatili--1052965334.html

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