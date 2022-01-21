https://tr.sputniknews.com/20220121/botastan-tarife-degisikligi-yillik-zam-orani-yuzde-435e-yukseldi-1052979955.html
BOTAŞ'tan tarife değişikliği: Yıllık zam oranı yüzde 435'e yükseldi
BOTAŞ'tan tarife değişikliği: Yıllık zam oranı yüzde 435'e yükseldi
İran'ın 10 günlük gaz kesintisinin ardından kısıtlamaya giden BOTAŞ, sanayi tarifesinde ay ortasında değişikliğe gitti. Bu tarife değişikliği ile sanayide... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:08+0300
2022-01-21T14:08+0300
2022-01-21T14:08+0300
ekonomi
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
zam
tarife
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BOTAŞ'ın ocak ayı için yayınladığı tarifelerin açıklamasında yapılan değişiklikle, yılda 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen ve gazı elektrik üretimi haricinde kullanan tüketici grubuna uygulanan kademeli tarifenin uygulanma biçimi değiştirildi.Sözcü'den Emre Deveci'nin aktardığı habere göre, söz konusu sanayi tüketicilerine aylık bazda yapılan zam oranı yüzde 50'den yüzde 80'e çıkartılmış oldu.Tarife değişti zam oranı arttıYıl başında açıklanan tarifede, senede 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen sanayi kuruluşlarına, geçen yılın ocak ayındaki tüketimleri esas alınarak kademeli bir tarife uygulanması öngörülüyordu.Buna göre kuruluşlar, geçen yıl ocak ayındaki tüketimlerinin yüzde 60'ına kadar olan kısmı için bin metreküp başına 6 bin 300 lira, bunu aşan miktarlar için de 9 bin 450 lira ödeyecekti. Yapılan değişiklikle, tarife hesaplamasında artık geçen yıl ocak ayındaki tüketim esas alınmayacak.Bunun yerine, sanayi kuruluşunun bu ay sonunda gerçekleşecek fiili tüketimi baz alınacak ve bu tüketimin yüzde 60'ı için bin metreküp başına 6 bin 300 lira, yüzde 40’ı için ise bin metreküpte 9 bin 450 lira ödenecek. Yani sanayicinin faturası her halükarda bu iki değerin ağırlıklı ortalaması olan 7 bin 560 TL üzerinden hesaplanacak. Bu da ay başında açıklanan zammın yüzde 50'den yüzde 80'e çıkması anlamına gelecek.Bu zamla birlikte, sanayicilerin tüketimlerini geçen yılın ocak ayı tüketimine göre yüzde 60 ile sınırlandırıp düşük olan tarifeden yararlanma hakkı da elinden alınmış oldu.Yıllık artış yüzde 435'e yükseldiYapılan son zamla birlikte sanayi tarifesinde son bir yıldaki artış yüzde 435 oldu. Geçen yılın ocak ayında sanayiciler her bin metreküp gaz için 1.414 lira ödüyorlardı. Yapılan peş peşe yapılan zamlarla birlikte bu rakam yüzde 435 artışla 7.560 liraya yükselmiş oldu.
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botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), zam, tarife
BOTAŞ'tan tarife değişikliği: Yıllık zam oranı yüzde 435'e yükseldi
İran'ın 10 günlük gaz kesintisinin ardından kısıtlamaya giden BOTAŞ, sanayi tarifesinde ay ortasında değişikliğe gitti. Bu tarife değişikliği ile sanayide kullanılan gazda yıllık zam oranı yüzde 435'e yükseldi.
BOTAŞ'ın ocak ayı için yayınladığı tarifelerin açıklamasında yapılan değişiklikle, yılda 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen ve gazı elektrik üretimi haricinde kullanan tüketici grubuna uygulanan kademeli tarifenin uygulanma biçimi değiştirildi.
Sözcü'
den Emre Deveci'
nin aktardığı habere göre,
söz konusu sanayi tüketicilerine aylık bazda yapılan zam oranı yüzde 50'den yüzde 80'e çıkartılmış oldu.
Tarife değişti zam oranı arttı
Yıl başında açıklanan tarifede, senede 300 bin metreküpün üzerinde gaz tüketen sanayi kuruluşlarına, geçen yılın ocak ayındaki tüketimleri esas alınarak kademeli bir tarife uygulanması öngörülüyordu.
Buna göre kuruluşlar, geçen yıl ocak ayındaki tüketimlerinin yüzde 60'ına kadar olan kısmı için bin metreküp başına 6 bin 300 lira, bunu aşan miktarlar için de 9 bin 450 lira ödeyecekti. Yapılan değişiklikle, tarife hesaplamasında artık geçen yıl ocak ayındaki tüketim esas alınmayacak.
Bunun yerine, sanayi kuruluşunun bu ay sonunda gerçekleşecek fiili tüketimi baz alınacak ve bu tüketimin yüzde 60'ı için bin metreküp başına 6 bin 300 lira, yüzde 40’ı için ise bin metreküpte 9 bin 450 lira ödenecek. Yani sanayicinin faturası her halükarda bu iki değerin ağırlıklı ortalaması olan 7 bin 560 TL üzerinden hesaplanacak. Bu da ay başında açıklanan zammın yüzde 50'den yüzde 80'e çıkması anlamına gelecek.
Bu zamla birlikte, sanayicilerin tüketimlerini geçen yılın ocak ayı tüketimine göre yüzde 60 ile sınırlandırıp düşük olan tarifeden yararlanma hakkı da elinden alınmış oldu.
Yıllık artış yüzde 435'e yükseldi
Yapılan son zamla birlikte sanayi tarifesinde son bir yıldaki artış yüzde 435 oldu. Geçen yılın ocak ayında sanayiciler her bin metreküp gaz için 1.414 lira ödüyorlardı. Yapılan peş peşe yapılan zamlarla birlikte bu rakam yüzde 435 artışla 7.560 liraya yükselmiş oldu.