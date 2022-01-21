Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Blinken: Diplomatik sürecin devam etmesinin önemli olduğu konusunda Lavrov'la hemfikiriz
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220121/burak-elmas-evimizin-adresini-yayinlayarak-esime-ogluma-ve-kizima-kadar-tehditler-ettiler-1052987517.html
Burak Elmas: Evimizin adresini vererek, eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler ettiler
Burak Elmas: Evimizin adresini vererek, eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler ettiler
Fatih Terim ile ayrılık sürecinde geçmişten gelen değerler bütününün erozyonuna şahit olduğunu vurgulayan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Eşime... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T16:08+0300
2022-01-21T16:09+0300
spor
tehdit
burak elmas
galatasaray
fatih terim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048134278_0:16:3235:1836_1920x0_80_0_0_8d6e52eadb6812d9b06d6a8e98465060.jpg
Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticisi Elif Uzuner ile söyleşi yaptı.Söyleşide Burak Elmas, Fatih Terim'le yollarını nasıl ayırdıklarını anlattı.Terim ile ayrılığın yaşanış şekli açısından çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Ben Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka" dedi.Elmas, yetenekli gençlerle kurulmuş, uzun süre bir arada oynayacak ve Galatasaray ile büyüyüp takımı uzun süre başarıya taşıyacak bir takım kurmak istediklerini ve bu proje için Fatih Terim ile anlaştıklarını söyledi.Elmas, "18 haftada bu ilişki neden bu noktaya geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi:Galatasaray Başkanı, bu proje için kendisinin yıpranmayı göze aldığını belirterek "Burada ben yıpranacağımı biliyordum. Fakat Fatih Hoca da yıpranınca çok zorlanmaya başladık. Her hafta Fatih Hoca’ya da bir sürü eleştiriler geliyordu" dedi.'Avrupa'da başarının devam edeceğinin garantisi yok'Burak Elmas, Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde grup birincisi olmasına ve son 16'ya kalmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Elmas şöyle konuştu:Galatasaray Başkanı, Fatih Terim’in “ilk imzam, son imzam” paylaşımına çok üzüldüğünü söyledi. Elmas, "10 dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve konuşmayı yaparkenki hislerimin tarifi yok. Galatasaray Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz" diye konuştu.Fatih Terim ile aldığı ayrılık kararını kayınpederi Faruk Süren ile bile paylaşmadığını belirten Elmas, "Fatih Terim’in gölgesinde mi kalıyor Galatasaray başkanları?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Ben seçildiğim için başkanım. İleride sadece başkan olup olmadığım değil nasıl bir başkan olduğum değerlendirilecek."'Evimin adresini vererek tehdit ettiler'Fatih Terim ile ayrılık sürecinde geçmişten gelen değerler bütününün erozyonuna şahit olduğunu vurgulayan Elmas, "Başkana hitabette farklılık oldu. Aileme kadar varan tehditler… Eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler… Kızım tenisçi, kızıma gelen tehditler… Oğlum bir gün dedesiyle anneannesinde kalmak zorunda kaldı. Evimizin adresini yayınlayarak tehdit ettiler" dedi."Fatih Terim için ortak akıl olma ihtimali var mıydı?" sorusuna Elmas şu yanıtı verdi:"Fatih Hoca bir Galatasaray değeri" diyen Elmas konuşmasını şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048134278_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c11419f0a836b13ee77ff0e200efdb1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tehdit, burak elmas, galatasaray, fatih terim

Burak Elmas: Evimizin adresini vererek, eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler ettiler

16:08 21.01.2022 (güncellendi: 16:09 21.01.2022)
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA
Abone ol
Fatih Terim ile ayrılık sürecinde geçmişten gelen değerler bütününün erozyonuna şahit olduğunu vurgulayan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler. Oğlum bir gün dedesiyle anneannesinde kalmak zorunda kaldı. Evimizin adresini yayınlayarak tehdit ettiler" dedi.
Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticisi Elif Uzuner ile söyleşi yaptı.
Söyleşide Burak Elmas, Fatih Terim'le yollarını nasıl ayırdıklarını anlattı.
Terim ile ayrılığın yaşanış şekli açısından çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Ben Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka" dedi.
Elmas, yetenekli gençlerle kurulmuş, uzun süre bir arada oynayacak ve Galatasaray ile büyüyüp takımı uzun süre başarıya taşıyacak bir takım kurmak istediklerini ve bu proje için Fatih Terim ile anlaştıklarını söyledi.
Elmas, "18 haftada bu ilişki neden bu noktaya geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Saha sonuçları istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa’da ciddi anlamda başarılı bir dönem geçirdik ama Türkiye Kupası ve lig iyi gitmedi. Sonuçlar iyi gitmediği zaman bize eleştiri geliyor ama Fatih Hoca’ya da çok eleştiri gelmeye başladı. Galatasaray futbol okulunu kurmak gibi temel konularda ciddi bir sabırsızlık vardı bende. Bazen şöyle bir sıkıntı olur; saha sonuçları o kadar çok baskı getirir ki size uzun vadeli planlarınızı yapamaz hale gelirsiniz, günlük yangını söndürmekle uğraşırsınız."

Galatasaray Başkanı, bu proje için kendisinin yıpranmayı göze aldığını belirterek "Burada ben yıpranacağımı biliyordum. Fakat Fatih Hoca da yıpranınca çok zorlanmaya başladık. Her hafta Fatih Hoca’ya da bir sürü eleştiriler geliyordu" dedi.

'Avrupa'da başarının devam edeceğinin garantisi yok'

Burak Elmas, Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde grup birincisi olmasına ve son 16'ya kalmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Elmas şöyle konuştu:
"Avrupa’da bu yıl başarı elde edebiliriz, ama ertesi yıl Galatasaray öyle bir sistem kurmalı ki devamı gelsin. UEFA’yı almamızın üzerinden 21 yıl geçti. 21 yıldır final görmemişiz. Yani Galatasaray öyle bir sistem kurmalı ki üç yılda bir beş yılda bir Avrupa’da başarılı duruma gelsin. Bu yıl Avrupa’da başarılıyız ama başarının önümüzdeki yıllarda devam ettirilebileceğinin garantisi yok."
Galatasaray Başkanı, Fatih Terim’in “ilk imzam, son imzam” paylaşımına çok üzüldüğünü söyledi. Elmas, "10 dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve konuşmayı yaparkenki hislerimin tarifi yok. Galatasaray Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz" diye konuştu.
Fatih Terim ile aldığı ayrılık kararını kayınpederi Faruk Süren ile bile paylaşmadığını belirten Elmas, "Fatih Terim’in gölgesinde mi kalıyor Galatasaray başkanları?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Ben seçildiğim için başkanım. İleride sadece başkan olup olmadığım değil nasıl bir başkan olduğum değerlendirilecek."

'Evimin adresini vererek tehdit ettiler'

Fatih Terim ile ayrılık sürecinde geçmişten gelen değerler bütününün erozyonuna şahit olduğunu vurgulayan Elmas, "Başkana hitabette farklılık oldu. Aileme kadar varan tehditler… Eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler… Kızım tenisçi, kızıma gelen tehditler… Oğlum bir gün dedesiyle anneannesinde kalmak zorunda kaldı. Evimizin adresini yayınlayarak tehdit ettiler" dedi.
"Fatih Terim için ortak akıl olma ihtimali var mıydı?" sorusuna Elmas şu yanıtı verdi:
"Teklif ettim. 'Hocam sahada bir değişiklik yapmamız lazım, bunu yapalım. Çok yıpratıyorlar ama senin futbol aklına ben çok güveniyorum. Benim yanımda olmanı istiyorum, bu proje için ihtiyacım var, bu bir idari projedir. Bunun uygulamasını başkası yapsın idari olarak da bunun başında sen ol, gel bizim Sportif AŞ’de başkan yardımcısı ol' dedim. Kabul etmedi. Ve son derece medeni biçimde ayrıldı."
"Fatih Hoca bir Galatasaray değeri" diyen Elmas konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Belki ben 100 yıl sonra hatırlanmayacağım ama Fatih Hoca, Metin Oktay, Gündüz Kılıç gibi isimler hep hatırlanacak. Fatih Terim Galatasaray değerlerinden bir tanesi. Biz o değerlerimizi korumak zorundayız. Ama bir taraftan da Galatasaray için en doğru kararları almak zorundaydım."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce