https://tr.sputniknews.com/20220121/burak-elmas-evimizin-adresini-yayinlayarak-esime-ogluma-ve-kizima-kadar-tehditler-ettiler-1052987517.html

Burak Elmas: Evimizin adresini vererek, eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler ettiler

Burak Elmas: Evimizin adresini vererek, eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler ettiler

Fatih Terim ile ayrılık sürecinde geçmişten gelen değerler bütününün erozyonuna şahit olduğunu vurgulayan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Eşime... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T16:08+0300

2022-01-21T16:08+0300

2022-01-21T16:09+0300

spor

tehdit

burak elmas

galatasaray

fatih terim

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Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticisi Elif Uzuner ile söyleşi yaptı.Söyleşide Burak Elmas, Fatih Terim'le yollarını nasıl ayırdıklarını anlattı.Terim ile ayrılığın yaşanış şekli açısından çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Burak Elmas, "Ben Fatih Hoca’yı insan olarak, Galatasaray efsanesi olarak çok seviyorum. Hayatımdaki en travmatik 10 dakikaydı. Duygularım ve aklım arasında gidip geldim. Dilim başka konuştu, duygularım başka" dedi.Elmas, yetenekli gençlerle kurulmuş, uzun süre bir arada oynayacak ve Galatasaray ile büyüyüp takımı uzun süre başarıya taşıyacak bir takım kurmak istediklerini ve bu proje için Fatih Terim ile anlaştıklarını söyledi.Elmas, "18 haftada bu ilişki neden bu noktaya geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi:Galatasaray Başkanı, bu proje için kendisinin yıpranmayı göze aldığını belirterek "Burada ben yıpranacağımı biliyordum. Fakat Fatih Hoca da yıpranınca çok zorlanmaya başladık. Her hafta Fatih Hoca’ya da bir sürü eleştiriler geliyordu" dedi.'Avrupa'da başarının devam edeceğinin garantisi yok'Burak Elmas, Fatih Terim'in Avrupa Ligi'nde grup birincisi olmasına ve son 16'ya kalmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Elmas şöyle konuştu:Galatasaray Başkanı, Fatih Terim’in “ilk imzam, son imzam” paylaşımına çok üzüldüğünü söyledi. Elmas, "10 dakikalık konuşma öncesinde düşündüklerim ve konuşmayı yaparkenki hislerimin tarifi yok. Galatasaray Başkanı olduğunuz zaman kendiniz için doğru olanla, kendinizi korumak amaçlı doğru olanla uzun vadede doğru olan arasında sıkışabiliyorsunuz" diye konuştu.Fatih Terim ile aldığı ayrılık kararını kayınpederi Faruk Süren ile bile paylaşmadığını belirten Elmas, "Fatih Terim’in gölgesinde mi kalıyor Galatasaray başkanları?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Ben seçildiğim için başkanım. İleride sadece başkan olup olmadığım değil nasıl bir başkan olduğum değerlendirilecek."'Evimin adresini vererek tehdit ettiler'Fatih Terim ile ayrılık sürecinde geçmişten gelen değerler bütününün erozyonuna şahit olduğunu vurgulayan Elmas, "Başkana hitabette farklılık oldu. Aileme kadar varan tehditler… Eşime, oğluma ve kızıma kadar tehditler… Kızım tenisçi, kızıma gelen tehditler… Oğlum bir gün dedesiyle anneannesinde kalmak zorunda kaldı. Evimizin adresini yayınlayarak tehdit ettiler" dedi."Fatih Terim için ortak akıl olma ihtimali var mıydı?" sorusuna Elmas şu yanıtı verdi:"Fatih Hoca bir Galatasaray değeri" diyen Elmas konuşmasını şöyle sürdürdü:

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tehdit, burak elmas, galatasaray, fatih terim