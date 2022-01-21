https://tr.sputniknews.com/20220121/cerrahi-onluk-ve-robot-kolu-imalati-yapiyorum-dedi-10-milyon-dolandirdi-1052982721.html

'Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yapıyorum' dedi, 10 milyon dolandırdı

'Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yapıyorum' dedi, 10 milyon dolandırdı

Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yaptığını söyleyerek, kâr payı vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırılan şüpheli yakalandı. Paraların bir... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T14:48+0300

2022-01-21T14:48+0300

2022-01-21T15:00+0300

türkiye

istanbul

robot

dolandırıcılık

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Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yaptığını söyleyen 36 yaşındaki şüpheli Sadık T., çevresindeki kişilerden para topladı. Müştekiler, kendilerine kâr payı vereceğini öne süren şüpheli Sadık T.'ye bir süre sonra ulaşamadı. Bunun üzerine 14 müşteki, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Sadık T.'nin şikayetçilere cerrahi önlük ve robotik kol imalatı yaptığı bir firma kurduğunu söylediği belirtildi. Şüpheli Sadık T.'nin müştekilere verecekleri para karşılığında yüzde 10 kâr vereceğini söylediğinin öne sürüldüğü dilekçede, şüphelinin kendi kazancının ise yüzde 5 olduğunu belirttiği aktarıldı. 'Paranın yarısını geri verdim, yarısıyla bahis oynadım'Suç Duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sadık T., savcılıktaki ifadesinde, "5 yıl önce evlendikten sonra yaklaşık 300-400 bin TL civarında borcum vardı. Bu borcumu ödeyemeyince bahis oynadım. Borçlarımı kapatamayınca önlük ticareti ve robot kolu üzerine yatırım yaptığımı söyleyerek paralar topladım. Paraları peyderpey, kâr payı adı altında dağıtıyordum ancak herhangi bir şekilde ticari faaliyette kullanmadım. Paraların yarısını müştekilere geri verdim, kalan yarısıyla bahis oynadım ve kaybettim" ifadelerini kullandı.'Yaptığım işin ortaya çıkacağını düşünmüştüm'Müştekilere 'Duru Sağlık' isimli firma ile iş yaptığını söylediğini belirten şüpheli Sadık T., "Kısa zamanda yaptığım işin ortaya çıkacağını düşünmüştüm. Bana son bir ay içerisinde para veren şahısların para iadesini hiç yapmadım. Hesabımda para kalmayınca Manisa'ya gittim, sonra İstanbul'a döndüm. İş yerimdeki arkadaşlarımın bilgisayarımda yaptıkları araştırmada tespit ettikleri şirket bana aitti. Bu şirketin amblemini kullanarak sahte faturalar düzenledim. Bu faturaları kullanmadım, sadece göstermek için düzenledim. Müştekilerden aldığım parayı bir havuzda biriktirerek diğer müştekilere kâr payı adı altında dağıttım. Pişmanım" şeklinde konuştu.Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Sadık T. 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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istanbul, robot, dolandırıcılık