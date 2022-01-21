Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Lavrov: Ukrayna’ya saldırmayacağımızı defalarca söyledik
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220121/cerrahi-onluk-ve-robot-kolu-imalati-yapiyorum-dedi-10-milyon-dolandirdi-1052982721.html
'Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yapıyorum' dedi, 10 milyon dolandırdı
'Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yapıyorum' dedi, 10 milyon dolandırdı
Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yaptığını söyleyerek, kâr payı vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırılan şüpheli yakalandı. Paraların bir... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:48+0300
2022-01-21T15:00+0300
türkiye
istanbul
robot
dolandırıcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045140782_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fbffbb51f65f3e17e5c1727468d8204c.jpg
Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yaptığını söyleyen 36 yaşındaki şüpheli Sadık T., çevresindeki kişilerden para topladı. Müştekiler, kendilerine kâr payı vereceğini öne süren şüpheli Sadık T.'ye bir süre sonra ulaşamadı. Bunun üzerine 14 müşteki, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Sadık T.'nin şikayetçilere cerrahi önlük ve robotik kol imalatı yaptığı bir firma kurduğunu söylediği belirtildi. Şüpheli Sadık T.'nin müştekilere verecekleri para karşılığında yüzde 10 kâr vereceğini söylediğinin öne sürüldüğü dilekçede, şüphelinin kendi kazancının ise yüzde 5 olduğunu belirttiği aktarıldı. 'Paranın yarısını geri verdim, yarısıyla bahis oynadım'Suç Duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sadık T., savcılıktaki ifadesinde, "5 yıl önce evlendikten sonra yaklaşık 300-400 bin TL civarında borcum vardı. Bu borcumu ödeyemeyince bahis oynadım. Borçlarımı kapatamayınca önlük ticareti ve robot kolu üzerine yatırım yaptığımı söyleyerek paralar topladım. Paraları peyderpey, kâr payı adı altında dağıtıyordum ancak herhangi bir şekilde ticari faaliyette kullanmadım. Paraların yarısını müştekilere geri verdim, kalan yarısıyla bahis oynadım ve kaybettim" ifadelerini kullandı.'Yaptığım işin ortaya çıkacağını düşünmüştüm'Müştekilere 'Duru Sağlık' isimli firma ile iş yaptığını söylediğini belirten şüpheli Sadık T., "Kısa zamanda yaptığım işin ortaya çıkacağını düşünmüştüm. Bana son bir ay içerisinde para veren şahısların para iadesini hiç yapmadım. Hesabımda para kalmayınca Manisa'ya gittim, sonra İstanbul'a döndüm. İş yerimdeki arkadaşlarımın bilgisayarımda yaptıkları araştırmada tespit ettikleri şirket bana aitti. Bu şirketin amblemini kullanarak sahte faturalar düzenledim. Bu faturaları kullanmadım, sadece göstermek için düzenledim. Müştekilerden aldığım parayı bir havuzda biriktirerek diğer müştekilere kâr payı adı altında dağıttım. Pişmanım" şeklinde konuştu.Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Sadık T. 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045140782_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cdfc6c0c5fba720706679b70112e861d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, robot, dolandırıcılık

'Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yapıyorum' dedi, 10 milyon dolandırdı

14:48 21.01.2022 (güncellendi: 15:00 21.01.2022)
© AAgözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
Abone ol
Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yaptığını söyleyerek, kâr payı vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırılan şüpheli yakalandı. Paraların bir kısmını ödediğini, bir kısmını ise bahiste kaybettiğini söyleyen şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yaptığını söyleyen 36 yaşındaki şüpheli Sadık T., çevresindeki kişilerden para topladı. Müştekiler, kendilerine kâr payı vereceğini öne süren şüpheli Sadık T.'ye bir süre sonra ulaşamadı. Bunun üzerine 14 müşteki, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Sadık T.'nin şikayetçilere cerrahi önlük ve robotik kol imalatı yaptığı bir firma kurduğunu söylediği belirtildi. Şüpheli Sadık T.'nin müştekilere verecekleri para karşılığında yüzde 10 kâr vereceğini söylediğinin öne sürüldüğü dilekçede, şüphelinin kendi kazancının ise yüzde 5 olduğunu belirttiği aktarıldı.

'Paranın yarısını geri verdim, yarısıyla bahis oynadım'

Suç Duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Sadık T., savcılıktaki ifadesinde, "5 yıl önce evlendikten sonra yaklaşık 300-400 bin TL civarında borcum vardı. Bu borcumu ödeyemeyince bahis oynadım. Borçlarımı kapatamayınca önlük ticareti ve robot kolu üzerine yatırım yaptığımı söyleyerek paralar topladım. Paraları peyderpey, kâr payı adı altında dağıtıyordum ancak herhangi bir şekilde ticari faaliyette kullanmadım. Paraların yarısını müştekilere geri verdim, kalan yarısıyla bahis oynadım ve kaybettim" ifadelerini kullandı.

'Yaptığım işin ortaya çıkacağını düşünmüştüm'

Müştekilere 'Duru Sağlık' isimli firma ile iş yaptığını söylediğini belirten şüpheli Sadık T., "Kısa zamanda yaptığım işin ortaya çıkacağını düşünmüştüm. Bana son bir ay içerisinde para veren şahısların para iadesini hiç yapmadım. Hesabımda para kalmayınca Manisa'ya gittim, sonra İstanbul'a döndüm. İş yerimdeki arkadaşlarımın bilgisayarımda yaptıkları araştırmada tespit ettikleri şirket bana aitti. Bu şirketin amblemini kullanarak sahte faturalar düzenledim. Bu faturaları kullanmadım, sadece göstermek için düzenledim. Müştekilerden aldığım parayı bir havuzda biriktirerek diğer müştekilere kâr payı adı altında dağıttım. Pişmanım" şeklinde konuştu.
Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Sadık T. 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce