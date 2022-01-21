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CHP milletvekilleri TIR'la İstanbul'dan İzmir'e hareket etti: Yollar biter, zamlar bitmez'
CHP milletvekilleri TIR'la İstanbul'dan İzmir'e hareket etti: Yollar biter, zamlar bitmez'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:33+0300
2022-01-21T12:36+0300
türkiye
izmir
istanbul
chp
protesto
ekonomik kriz
tir
zam
ekonomi
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İstanbul'dan TIR'la İzmir'e doğru yola çıktı.Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın kullandığı TIR saat 08.30'da Silivri Selimpaşa'dan hareket etti. CHP'li iki isim toplam 580 kilometre yol gidecek. Akın, İstanbul'dan İzmir'e giden TIR'ların güzergahını kullanarak ücretli otoyollardan geçeceklerini belirtti. TIR'ın bugün 16.00 - 17.00 saatlerinde İzmir'de olması planlanıyor.'Tırlarımız çıkıyor yollara ancak masrafları çok, geli̇rleri̇ yok'CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket etmeden önce basın açıklaması yaptı. Akın, "Burada bir mücadelemiz var. Bu mücadele amacımız kamyoncu esnafımızın, TIR'cımızın, otobüsçümüzün, taksicimizin dertlerini sıkıntılarını dile getirmek. Türkiye'de ekonomik buhranın yanında bir de enerji buhranı da var. Yani akaryakıt, elektrik hepsi içinde. Bir tanesi de TIR'larımız. TIR'larımız çıkıyor yollara ancak masrafları çok, gelirleri yok. Peki bu kardeşlerimizin, bu esnafımızın derdini duyan var mı? Yok. Biz de onların seslerini duymayanlara duyurmak, görmeyene göstermek için bir mücadele içerisindeyiz" dedi.'Akaryakit fi̇yatlarina yapilan zamlar kamyoncuyu ve tirciyi peri̇şan etti̇'Akın, "TIR'ımızın önüne yazdık. Kamyoncunun hakkını kamyoncuya vermek zorundayız. Çünkü bu ekmek teknesi ve bu teknede çalışmak zorunda. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar kamyoncuyu ve TIR'cıyı perişan etti. Ancak bu duruma AK Parti iktidarı sessiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafımızın, kamyoncunun, TIR'cının, dolmuşçunun, taksicimizin ve tüm şoför esnafımızın haykırışlarını duyduk, biliyoruz ve yaşıyoruz. Onların seslerini duyurmak için de bu TIR'ımızla birlikte yollara düştük. Güzergahımız İstanbul'dan İzmir olacak. Gıda yüklü bir TIR'ımızla yolculuğumuzda gördüğümüz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na raporlayacağız. Güzergahımız toplam 580 kilometre. Ücretli otoyolları kullanacağız. İstanbul'dan İzmir'e taşımacılık yapan bir TIR'ın ödediği köprü ve otoyol ücreti aralık ayında bin 980 lira iken 2 bin 400 liraya çıktı. Yine bu süreçte akaryakıt yüzde 52 arttı. Aralık ayının başında İstanbul İzmir arası akaryakıt ortalama bin 890 liraydı. Bugün ise 2 bin 890 lirayı geçti" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220121/isyerlerine-yapilan-elektrik-zammi-son-4-yilda-yuzde-774-artti-1052974178.html
https://tr.sputniknews.com/20220120/chp-sozcusu-oztraktan-zam-tepkisi-son-bir-yilda-benzine-gelen-zam-yuzde-94-1052915312.html
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izmir, istanbul, chp, protesto, ekonomik kriz, tir, zam, ekonomi, cumhuriyet halk partisi (chp), nakliyat

CHP milletvekilleri TIR'la İstanbul'dan İzmir'e hareket etti: Yollar biter, zamlar bitmez'

12:33 21.01.2022 (güncellendi: 12:36 21.01.2022)
© DHACHP milletvekilleri TIR'la İstanbul'dan İzmir'e hareket etti
CHP milletvekilleri TIR'la İstanbul'dan İzmir'e hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecilerin sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket etti. Yola çıkmadan önce basın açıklaması yapan Ahmet Akın, "Amacımız kamyoncu esnafımızın, TIR'cımızın, otobüsçümüzün, taksicimizin dertlerini sıkıntılarını dile getirmek" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İstanbul'dan TIR'la İzmir'e doğru yola çıktı.

Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın kullandığı TIR saat 08.30'da Silivri Selimpaşa'dan hareket etti. CHP'li iki isim toplam 580 kilometre yol gidecek. Akın, İstanbul'dan İzmir'e giden TIR'ların güzergahını kullanarak ücretli otoyollardan geçeceklerini belirtti. TIR'ın bugün 16.00 - 17.00 saatlerinde İzmir'de olması planlanıyor.

'Tırlarımız çıkıyor yollara ancak masrafları çok, geli̇rleri̇ yok'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul'dan TIR'la İzmir'e hareket etmeden önce basın açıklaması yaptı. Akın, "Burada bir mücadelemiz var. Bu mücadele amacımız kamyoncu esnafımızın, TIR'cımızın, otobüsçümüzün, taksicimizin dertlerini sıkıntılarını dile getirmek. Türkiye'de ekonomik buhranın yanında bir de enerji buhranı da var. Yani akaryakıt, elektrik hepsi içinde. Bir tanesi de TIR'larımız. TIR'larımız çıkıyor yollara ancak masrafları çok, gelirleri yok. Peki bu kardeşlerimizin, bu esnafımızın derdini duyan var mı? Yok. Biz de onların seslerini duymayanlara duyurmak, görmeyene göstermek için bir mücadele içerisindeyiz" dedi.
elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
EKONOMİ
İşyerlerine yapılan elektrik zammı son 4 yılda yüzde 774 arttı
12:17

'Akaryakit fi̇yatlarina yapilan zamlar kamyoncuyu ve tirciyi peri̇şan etti̇'

Akın, "TIR'ımızın önüne yazdık. Kamyoncunun hakkını kamyoncuya vermek zorundayız. Çünkü bu ekmek teknesi ve bu teknede çalışmak zorunda. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar kamyoncuyu ve TIR'cıyı perişan etti. Ancak bu duruma AK Parti iktidarı sessiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafımızın, kamyoncunun, TIR'cının, dolmuşçunun, taksicimizin ve tüm şoför esnafımızın haykırışlarını duyduk, biliyoruz ve yaşıyoruz. Onların seslerini duyurmak için de bu TIR'ımızla birlikte yollara düştük. Güzergahımız İstanbul'dan İzmir olacak. Gıda yüklü bir TIR'ımızla yolculuğumuzda gördüğümüz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na raporlayacağız. Güzergahımız toplam 580 kilometre. Ücretli otoyolları kullanacağız. İstanbul'dan İzmir'e taşımacılık yapan bir TIR'ın ödediği köprü ve otoyol ücreti aralık ayında bin 980 lira iken 2 bin 400 liraya çıktı. Yine bu süreçte akaryakıt yüzde 52 arttı. Aralık ayının başında İstanbul İzmir arası akaryakıt ortalama bin 890 liraydı. Bugün ise 2 bin 890 lirayı geçti" diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
POLİTİKA
CHP Sözcüsü Öztrak’tan zam tepkisi: 'Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94'
Dün, 00:03
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