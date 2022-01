https://tr.sputniknews.com/20220121/chp-sozcusu-oztrak-korkarim-bu-surecin-sonu-hiperenflasyon-kapisinin-aralanmasidir-1052995811.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Korkarım bu sürecin sonu, hiperenflasyon kapısının aralanmasıdır

CHP Sözcüsü Öztrak: Korkarım bu sürecin sonu, hiperenflasyon kapısının aralanmasıdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kamu bankalarının sermayesi bir önceki kredi genişlemesinde kediye yüklenmişti. Anlaşılan kedi bu yüke dayanamadı, milletin... 21.01.2022

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümet modelinin devlet yönetiminde büyük zaafa neden olduğunu, ekonomik krizi korkunç bir pahalılığa, işsizliğe ve yoksulluğa dönüştürdüğünü savundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimlerinden birkaç gün önce, 19 Haziran 2018'de "Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır görün" dediğini hatırlatan Öztrak, bu sözün üzerinden tam 3 yıl 7 ay 2 gün geçtiğini söyledi.'Yangını söndürmek isteyen itfaiyecileri, iş başına getirecek erken seçimi de engelliyor' Öztrak, "Milletimiz o günden bu yana, 4 ayrı Merkez Bankası Başkanı, 3 ayrı Hazine ve Maliye Bakanı gördü. Erdoğan’ın faizi, şunu, bunu eline yüzüne nasıl bulaştırdığını da gördü" dedi. Öztrak, şöyle devam etti:'Faiz indirimine 'nas' diyen Erdoğan, dün 'pas' dedi'Erdoğan'ın aylardır, "Faiz sebep, enflasyon netice. Faiz düşerse enflasyon da düşer" dediğini aktaran Öztrak, "Ama dün bu iddiasını bir anda unuttu. Enflasyon coşarken, bu defa politikacı faizini indirmedi. Faiz indirimine 'nas' diyen Erdoğan, dün 'pas' dedi." ifadesini kullandı.'Son 20 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz'Öztrak "makyajlı TÜİK" rakamlarıyla bile tüketici enflasyonunun yüzde 36 olduğunu belirterek "Üretici enflasyonu yüzde 80. Son 20 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Enflasyonda dünyanın şampiyonlar ligindeyiz" dedi.Türkiye enflasyonunun ABD ve Euro Bölgesi'nin toplamının 3 katı olduğuna değinen Öztrak, enflasyonda "turpun büyüğünün ise heybede" olduğunu ileri sürdü. En az yüzde 50’lik tüketici enflasyonunun kapıda olduğunu iddia eden Faik Öztrak, şöyle konuştu:Ülkede yediden yetmişe herkesin mustarip olduğunu savunan Öztrak, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "165 milyar liralık fedakarlık yaptık" diyerek milletle "alay ettiğini" söyledi. Öztrak, "El insaf. Siz ülkenin tapusunu üzerinize mi geçirdiniz? Kimin malını kime veriyorsunuz? Siz neden fedakarlık yaptınız? Saraylarınızdan mı fedakarlık yaptınız? Sıra sıra uçaklarınızdan mı fedakarlık yaptınız? Milyonluk Mercedeslerinizden mi fedakarlık yaptınız? İçtiğiniz efulilerden mi fedakarlık yaptınız? Hayır. Hiçbirinden fedakarlık yapmadınız. Fedakarlığı milletimiz yaptı. Milletimiz ucuz halk ekmeğini, 99 liralık ayçiçek yağını almak için ayazda saatlerce bekliyor. İnsan 'Fedakarlık ettik.' demeye utanır" diye konuştu.Erdoğan'ın Türkiye'yi "çift paralı bir ülke" olmaktan çıkartmaktan bahsettiğini, herkesten destek istediğini aktaran Öztrak, "Bunu kim söylüyor? Yandaş müteahhitlerine dolarla, avroyla gelir garantisi veren, Hazinenin iç borçlanmasını dövizle yapan, Türk lirası mevduatı bile dolara endeksleyen Erdoğan söylüyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Madem Türkiye çift paralı ülke olmaktan çıkacak, önce millete siz örnek olacaksınız. Yandaşlarınıza dağıttığınız dolarlı, avrolu gelir garantilerini, hiç vakit kaybetmeden, Türk Lirası'na çevireceksiniz" görüşünü aktardı."Yeni ekonomi modeli" denirken 1970’lerin "Dövize Çevrilebilir Mevduatı"nın milletin önüne ısıtılıp yeniden konduğunu ileri süren Öztrak, zorunlu döviz devirleri, döviz tahsislerinin geri geldiğini söyledi. "Çin işi, Japon işi, Türk işi derken, ortaya Sovyet işi" çıktığını söyleyen Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye’nin bu yeni yaklaşımını, başka ülkeler de uygulamaya başladı." diyerek milletle dalga geçtiğini belirtti.Erdoğan’ın yeni dediği bu yaklaşımları, dünyada bir tek Venezuela'nın uyguladığını ve sonucun ortada olduğunu vurgulayan Öztrak, Venezuela'nın yüzde 686 enflasyonla dünya şampiyonu olduğunu, milli gelirinin ise 352 milyar dolarlardan 45 milyar dolarlara gerilediğini anlattı.'Önümüzdeki günlerde para matbaası daha da hızlanacak'Ekonomide üretilen malın az, basılan paranın ise çok olması halinde sonucun daima enflasyon olacağını dile getiren Öztrak, Türkiye’de de para matbaasının bir süredir hızlı çalıştığını savundu. Öztrak, şöyle konuştu:Ekonomide güveni sağlayacak, riskleri ve enflasyonu düşürecek, kapsamlı, güçlü çıpalara sahip bir strateji eşliğinde enflasyonun rahatlıkla kontrol altına alınabileceğini savunan Öztrak, bunun için yapılması gereken ilk işin ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının başına, liyakatli bir ismin atanması olduğunu söyledi. Stratejik Planlama Teşkilatının hızla kurulması gerektiğini de belirten Öztrak, Kamu Özel İşbirliği Projelerinin bütçeye yükünün hafifletilmesi, dövizle belirlenen tarifeler ve gelir garantilerinin de acilen Türk lirasına çevrilmesi gerektiğini söyledi.Kamu bankalarının kime kredi vereceğine hükümetin müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayan Öztrak, beşinci adım olarak dünya standartlarında bir Kamu İhale Kanunu çıkarılması gerektiğini söyledi.Bütçe disiplinini sağlayan mali çapaların yeniden güçlendirilmesi, gerekirse yeni mali çapalarla desteklenmesi gerektiğini aktaran Öztrak, ekonomide sağlanacak güven iklimiyle, yabancı tasarrufların ülkeye akacağını savundu. Bütçede yaratılan imkanların krizde en fazla zarar gören, dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin rahatlatılmasında kullanılmasını öneren Öztrak, tarıma da özel önem verilmesi gerektiğini söyledi. Öztrak, "En önemli adım olarak ülkemizde hukukun üstünlüğünü, iyi yönetişim ve yargı bağımsızlığını sağlayacak, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş programının açıklanması ve uygulanmaya başlamasıdır. Bu sadece, Türkiye’de can ve mal güvenliği konusunda rahatlama sağlamayacak, aynı zamanda Türkiye’nin dünya değerler ligi içindeki konumunu da belirlemiş olacaktır. Bunlar ülkemizde yatırım iklimini yeşertecektir. Türkiye, küresel arz zincirlerinde hak ettiği yeri alacaktır" değerlendirmesini yaptı.'Kimse boşuna Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkışmasın'Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dün akşamki yemeği hatırlatılarak, "Muhalefette Ahmet Davutoğlu çatlağı olduğu, yaşananların tatlıya bağlanması için dün yemekte bir araya geldikleri iddiası var, siz ne dersiniz?" sorusu üzerine Öztrak, "Kimse boşuna Millet İttifakı'nda fay hattı aramaya kalkışmasın. Ülkeye demokrasiyi getirmek gibi son derece önemli bir göreve talip olan partiler arasında çatlak falan olmaz" yanıtını verdi.Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın isminin değişmesi yönünde talebi olduğu iddialarının ve yemekte nelerin konuşulduğuna dair bir soru üzerine Öztrak, yemekte Türkiye'nin öncelikli ve ağır sorunlarının tartışıldığını bildirdi. Yemekte olmadığı için ne konuşulduğunu da bilemeyeceğini aktaran Öztrak, "Sanıyorum o yemekte ittifak da görüşülmüştür. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek Millet İttifakı'dır. Sayın Davutoğlu ile ilgili sorunun muhatabı kendisidir. Onunla ilgili soruya yanıt vermek siyasi etik çerçevesinde doğru değildir" dedi.Bilecik Belediye Başkanının danışmanının rüşvet alırken yakalanmasına ilişkin soru üzerine Öztrak, Belediye Başkanının konuyla ilgili açıklama yaparak suç işleyen kim olursa olsun gereğinin yapılacağını söylediğini aktardı. Hakkında iddialar bulunan kişinin görevinden alındığını belirten Öztrak, "Biz rüşvet alanı büyükelçi atamayız, işten atarız" dedi.Katar ve BAE ile yapılan swap anlaşmalarına yönelik soru üzerine Öztrak, Merkez Bankası'nın döviz kasasının lastik şambreline çevrildiğini, her patlakta swapla bir yama yapıldığını söyledi. Öztrak, "Ama artık şambrelin yama tutacak hali kalmadı. Merkez Bankasının swap anlaşmaları 28 milyar dolara ulaştı. Bunun 20 milyar dolarlık kısmını Katar ve BAE ile yapılan anlaşmalar oluşturuyor. Türk lirası ile Katar riyali takas ediliyor. Bu sanki dolar cinsinden rezerv gibi kayda geçiriliyor. Aslında olmayan emanet paralarla dibi delik kovaya su boşaltılıyor. Riyalden, dirhemden bizim ekonomimize merhem olmaz" diye konuştu.TÜİK'in bazı ürünler için internetten alınan fiyatların da enflasyon hesaplamasında kullanılacağını açıkladığı belirtilerek, buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Öztrak, TÜİK'in attığı her adımda enflasyonu daha düşük gösterme çabasında olduğunu düşündüklerini kaydetti.

