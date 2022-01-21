CHP'den AYM teklifi: Bütçe kanunları ile ilgili başvurular 60 günde sonuçlandırılsın

"Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş yılların bütçe kanunlarına ilişkin olarak verdiği birçok iptal kararı, bütçe kanununun ilgili olduğu yıl geçtikten sonra verildiği için tamamen etkisiz kalmıştır. Bazı iptal kararları ise ancak sonraki yıllar bütçe kanunu tekliflerinin hazırlanması sırasında dikkate alınması nedeniyle ve dolaylı olarak bir etki gösterebilmiştir. Örneğin 2022 yılı bütçesi yürürlüğe girmiş olmasına karşın 2020 ve 2021 yılı bütçe kanunlarına ilişkin olarak açılan iptal davaları henüz sonuçlandırılmamıştır. Kanun teklifimiz ile bütçe kanunları ile ilgili takvim yılı bittikten sonra verilen kararların yaratabileceği sakıncaların giderilebilmesi amacıyla bütçe kanunlarının iptaline ilişkin olarak yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından en geç 60 gün içinde sonuçlandırılması önerilmektedir."