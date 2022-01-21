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CHP'den AYM teklifi: Bütçe kanunları ile ilgili başvurular 60 günde sonuçlandırılsın
CHP'den AYM teklifi: Bütçe kanunları ile ilgili başvurular 60 günde sonuçlandırılsın
CHP, bütçe kanunları ile ilgili verilen iptal kararlarının 'hükümsüz kalmaması' amacıyla, bu kapsamda yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından 60 gün... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T17:02+0300
2022-01-21T17:02+0300
türkiye
chp
aym
teklif
cumhuriyet halk partisi (chp)
bütçe
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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan, 'Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Üç maddeden oluşan teklif ile bütçe kanunlarının anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarının, başvurunun yapılmasından itibaren en geç 60 gün içinde karara bağlanması öngörülüyor.Teklifin gerekçesinde, şu ifadeler yer alıyor:
https://tr.sputniknews.com/20220118/ekrem-imamoglu-bana-butce-dersi-vermeye-kalkmasinlar-akillarini-baslarindan-alirim-1052846185.html
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chp, aym, teklif, cumhuriyet halk partisi (chp), bütçe

CHP'den AYM teklifi: Bütçe kanunları ile ilgili başvurular 60 günde sonuçlandırılsın

17:02 21.01.2022
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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CHP, bütçe kanunları ile ilgili verilen iptal kararlarının 'hükümsüz kalmaması' amacıyla, bu kapsamda yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından 60 gün içerisinde sonuçlandırılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan, 'Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Üç maddeden oluşan teklif ile bütçe kanunlarının anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarının, başvurunun yapılmasından itibaren en geç 60 gün içinde karara bağlanması öngörülüyor.
Teklifin gerekçesinde, şu ifadeler yer alıyor:
"Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş yılların bütçe kanunlarına ilişkin olarak verdiği birçok iptal kararı, bütçe kanununun ilgili olduğu yıl geçtikten sonra verildiği için tamamen etkisiz kalmıştır. Bazı iptal kararları ise ancak sonraki yıllar bütçe kanunu tekliflerinin hazırlanması sırasında dikkate alınması nedeniyle ve dolaylı olarak bir etki gösterebilmiştir. Örneğin 2022 yılı bütçesi yürürlüğe girmiş olmasına karşın 2020 ve 2021 yılı bütçe kanunlarına ilişkin olarak açılan iptal davaları henüz sonuçlandırılmamıştır. Kanun teklifimiz ile bütçe kanunları ile ilgili takvim yılı bittikten sonra verilen kararların yaratabileceği sakıncaların giderilebilmesi amacıyla bütçe kanunlarının iptaline ilişkin olarak yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından en geç 60 gün içinde sonuçlandırılması önerilmektedir."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
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Ekrem İmamoğlu: Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
18 Ocak, 12:53
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