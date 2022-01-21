https://tr.sputniknews.com/20220121/cumhuriyet-gunu-gecit-torenine-hazirlanan-hindistan-askerleri-bollywood-sarkisinda-dans-etti-1052973872.html

'Cumhuriyet Günü' geçit törenine hazırlanan Hindistan askerleri, Bollywood şarkısında dans etti

'Cumhuriyet Günü' geçit törenine hazırlanan Hindistan askerleri, Bollywood şarkısında dans etti

Hindistan'ın 'Cumhuriyet Günü' için düzenlenecek askeri geçit töreninin provaları, Bollywood şarkısına ayak uyduran askerlerin görüntülerine sahne oldu. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T12:13+0300

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Hindistan'da anayasanın yürürlüğe girdiği 26 Ocak 1950 tarihi, her sene 'Cumhuriyet Günü' olarak kutlanıyor. Ulusal Bayram statüsünde olan Cumhuriyet Günü'nde, başkent Yeni Delhi'de bulunan tarihi Rajpath yolunda geleneksel olarak askeri geçit töreni düzenleniyor.Ülkenin askeri gücünün sergilendiği törenin bu yılki provası ise renkli görüntülere sahne oldu. Askerlerin, provalar sırasında bir Bollywood şarkısının ritmine eşlik ettiği anlar sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.MyGovIndia tarafından paylaşılan görüntülerde, ellerinde tüfekleriyle sırada duran askerlerin ünlü Bollywood filmi 'Bir Zamanlar Mumbai'de çalan şarkılardan 'Parda' ile dans ettikleri görülüyor.

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hindistan, mumbai, yeni delhi, bollywood