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Danıştay Savcısı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme hukuki değil
Danıştay Savcısı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme hukuki değil
Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kararın iptal edilmesi... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:28+0300
2022-01-21T13:32+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı kararnamesi
istanbul sözleşmesi
elmas mucukgil
lalezar nergiz
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Cumhuriyet Sefa Uyar’ın aktardığına göre, Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Yargıya taşınan kararı, Danıştay 10. Dairesi, yürütmeyi durdurma talebini reddederken, bu karara yapılan itirazlar ise kabul edilmemişti.Bunun üzerine dosyanın esastan görüşülmesine geçilmişti. Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, avukat Lalezar Nergiz’in başvurusunda görüşünü daireye iletti. Anayasada, yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağını vurgulayan Mucukgil, yasa koyma, değiştirme, kaldırma ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmanın, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında olduğuna işaret etti.Usulüne uygun şekilde yürürlüğe konan uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırılmasının da aynı usule tabi kılındığını belirten Mucukgil, bu nedenle, yasa hükmünde olan uluslararası anlaşmaların kaldırılması ya da feshedilmesi için Meclis düzenlemesi gerektiğine dikkat çekti. Mucukgil, feshe dayanak gösterilen cumhurbaşkanı kararnamesinde ise cumhurbaşkanına açık bir yetki verilmediğini kaydederek, “Sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak verilen Cumhurbaşkanı Kararı’nda hukuka uyarlık bulunmamıştır. Kararın iptali gerektiği düşünülmektedir” dedi.
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cumhurbaşkanlığı kararnamesi, istanbul sözleşmesi, elmas mucukgil, lalezar nergiz

Danıştay Savcısı: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme hukuki değil

13:28 21.01.2022 (güncellendi: 13:32 21.01.2022)
© Sputnik / Burcu Okutan"İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" diyen binlerce kadın polis ablukasına rağmen Taksim Tünel Meydanı'nda buluştu.
İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz diyen binlerce kadın polis ablukasına rağmen Taksim Tünel Meydanı'nda buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Burcu Okutan
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Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.
Cumhuriyet Sefa Uyar’ın aktardığına göre, Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Yargıya taşınan kararı, Danıştay 10. Dairesi, yürütmeyi durdurma talebini reddederken, bu karara yapılan itirazlar ise kabul edilmemişti.
Bunun üzerine dosyanın esastan görüşülmesine geçilmişti. Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, avukat Lalezar Nergiz’in başvurusunda görüşünü daireye iletti. Anayasada, yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağını vurgulayan Mucukgil, yasa koyma, değiştirme, kaldırma ve uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmanın, TBMM’nin görev ve yetkileri arasında olduğuna işaret etti.
Usulüne uygun şekilde yürürlüğe konan uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırılmasının da aynı usule tabi kılındığını belirten Mucukgil, bu nedenle, yasa hükmünde olan uluslararası anlaşmaların kaldırılması ya da feshedilmesi için Meclis düzenlemesi gerektiğine dikkat çekti. Mucukgil, feshe dayanak gösterilen cumhurbaşkanı kararnamesinde ise cumhurbaşkanına açık bir yetki verilmediğini kaydederek, “Sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak verilen Cumhurbaşkanı Kararı’nda hukuka uyarlık bulunmamıştır. Kararın iptali gerektiği düşünülmektedir” dedi.
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