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https://tr.sputniknews.com/20220121/denizlide-yolcu-otobusu-tira-arkadan-carpti-1-kisi-oldu-21-kisi-yaralandi-1052965623.html
Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T07:55+0300
2022-01-21T07:55+0300
2022-01-21T07:55+0300
türkiye
denizli
trafik kazası
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Alınan bilgiye göre, Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü 66 LV 654 plakalı TIR'a çarptı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada otobüs şoförü Balkın, olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yolcu ise yaralandıYaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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denizli, trafik kazası
Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü 66 LV 654 plakalı TIR'a çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Balkın, olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yolcu ise yaralandı
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.