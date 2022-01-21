https://tr.sputniknews.com/20220121/denizlide-yolcu-otobusu-tira-arkadan-carpti-1-kisi-oldu-21-kisi-yaralandi-1052965623.html

Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Denizli'de yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T07:55+0300

2022-01-21T07:55+0300

2022-01-21T07:55+0300

türkiye

denizli

trafik kazası

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Alınan bilgiye göre, Mukadder Balkın idaresindeki 48 DG 288 plakalı otobüs, Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü 66 LV 654 plakalı TIR'a çarptı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada otobüs şoförü Balkın, olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yolcu ise yaralandıYaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

türkiye

denizli

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denizli, trafik kazası