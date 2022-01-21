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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Diyala vilayetinde IŞİD'liler tarafından Irak Silahlı Kuvvetleri'ne düzenlenen saldırı için kınama mesajı yayımladı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:00+0300
2022-01-21T19:00+0300
türkiye
irak
işid
saldırı
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı, IŞİD tarafından Irak'ta düzenlenen saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.Bakanlığın açıklamasında, saldırıda, Irak Silahlı Kuvvetlerine mensup birçok askerin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, bu vesileyle terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi.Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda, 11 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220121/isidden-irak-ordusuna-saldiri-11-asker-olduruldu-1052970453.html
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irak, işid, saldırı, dışişleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki saldırıya kınama

19:00 21.01.2022
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Diyala vilayetinde IŞİD'liler tarafından Irak Silahlı Kuvvetleri'ne düzenlenen saldırı için kınama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, IŞİD tarafından Irak'ta düzenlenen saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Bakanlığın açıklamasında, saldırıda, Irak Silahlı Kuvvetlerine mensup birçok askerin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
"Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, bu vesileyle terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi.
Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda, 11 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
IŞİD - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
DÜNYA
IŞİD'den Irak ordusuna saldırı: 11 asker öldürüldü
11:13
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