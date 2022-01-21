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Diyarbakır'ın tarihi ve doğal mekanlarında kar manzaraları
13:46 21.01.2022 (güncellendi: 13:56 21.01.2022)
Diyarbakır’da iki gün süren kar yağışı ile kent beyaza bürünürken, havanın açılması ile beyaza bürünen tarihi ve doğal mekanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.
Diyarbakır’da iki gün süren kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Yoğun kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, hava sıcaklığı eksi derecelere düştü. Beyaza bürünen tarihi ve doğal mekanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı. Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan tarihi ve doğal mekanlardaki kar manzaraları Sputnik objektifine böyle yansıdı.
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır surlarının en büyük ve en eski burçlarından biri olan Keçi Burcu
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır surlarının en büyük ve en eski burçlarından biri olan Keçi Burcu
© Sputnik / Sertaç KayarTarihi Ongözlü Köprü’den sur manzarası
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Tarihi Ongözlü Köprü’den sur manzarası
© Sputnik / Sertaç KayarMardin Kapı çıkışı
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Mardin Kapı çıkışı
© Sputnik / Sertaç KayarSurların ikinci büyük kapısı olan Çift Kapı ve yoğurt bakracı taşıyan bir işçi
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Surların ikinci büyük kapısı olan Çift Kapı ve yoğurt bakracı taşıyan bir işçi
© Sputnik / Sertaç KayarSurların dört büyük kapısından biri olan Urfa Kapı. Sarı Saltuk Türbesi ve Gülşeniler Tekkesi karşısında dua eden bir kadın.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Surların dört büyük kapısından biri olan Urfa Kapı. Sarı Saltuk Türbesi ve Gülşeniler Tekkesi karşısında dua eden bir kadın.
© Sputnik / Sertaç KayarTarihi Ulu Camii
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Tarihi Ulu Camii
© Sputnik / Sertaç KayarSurların Benusen Mahallesi’ne açılan kapılarından biri.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Surların Benusen Mahallesi’ne açılan kapılarından biri.
© Sputnik / Sertaç KayarSurların Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri’ne açılan kapılarından biri olan Yeni Kapı
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Surların Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri’ne açılan kapılarından biri olan Yeni Kapı
© Sputnik / Sertaç KayarTarihi On Gözlü Köprü üzerinden davul çalan bir vatandaş
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Tarihi On Gözlü Köprü üzerinden davul çalan bir vatandaş
© Sputnik / Sertaç KayarHevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri