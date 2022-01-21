https://tr.sputniknews.com/20220121/domuzdan-insana-ilk-basarili-bobrek-nakli-yapildi-1052968514.html

Yine bir ilk: Domuzdan beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana böbrek nakli

Yine bir ilk: Domuzdan beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana böbrek nakli

ABD'de ölmek üzere olan bir kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledilmesinin ardından bilim insanları, domuzdan beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T10:26+0300

2022-01-21T10:26+0300

2022-01-21T10:39+0300

yaşam

domuz

böbrek nakli

insan

alabama üniversitesi

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Hayvan organlarının insan hayatını kurtarmak için önemli bir alternatif haline gelmesinde yeni bir adım daha atıldı. Alabama Üniversitesi'nden araştırmacılar, perşembe günü domuzdan insana böbrek nakli sürecini derinlemesine inceleyen ilk hakemli çalışmalarını yayınladı.Makaleye göre nakil yapılan domuz, böbreklerin insan vücuduna transfer edilmesine imkan tanıyacak 10 kilit gen düzenlemesi yapılan domuzlar arasından seçildi. Naklin ardından araştırmacılar, böbreklerin vücut tarafından reddedilmediğini ve araştırmanın ilk üç gününde kanı temizleyerek idrar üretebildiğini belirtti.Alabama Üniversitesi Kapsayıcı Nakil Enstitüsü Direktörü Jayme Locke, "Tıp tarihinde oyunun kurallarını değiştiren bu an, bir paradigma değişikliğini ve organ yokluğu krizine tartışmasız en iyi çözüm olan zenotransplantasyon alanında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor" ifadelerini kullandı. Locke, hayvanlardan böbrek nakline dair kritik bilgi boşluklarını kapattıklarını ve böbrek yetmezliği hastalığı olan insanlarda klinik bir araştırmaya başlamak için gerekli güvenlik ve fizibilite verilerini elde ettiklerini söyledi.Bilim insanları, nakilde izlenen prosedürün gelecekte bir domuz böbreğinin canlı bir insan alıcıya transplantasyonu sırasında izlenecek bir model oluşturabilmesini umuyor.Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastaya nakil yapıldıNaklin yapıldığı böbrek hastası 57 yaşındaki Jim Parsons için, bir kaza sonucu beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrasında organ nakli başvurusunda bulunmuştu. Dünyada yaygın görülen böbrek hastalıkları, böbrek yetmezliğine neden olarak hastaların hayatının geri kalanını diyaliz makinesine bağlı yaşamasına ya da böbrek nakline ihtiyaç duymalarına neden olabiliyor. Ancak yeterli organ bağışı olmadığı için nakil bekleme süresi uzun yıllar alabiliyor.Alabama Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Selwyn Vickers, söz konusu yeni araştırmanın yalnızca böbrek nakli bekleyen hastalar için değil, yakınlarını bekleme listeleri yüzünden kaybetmekten korkan aileler için de bir umut yarattığını söyledi.'Domuz böbreğinin insana nakli için güvenlik testi ilk kez yapıldı'"Listelerde, organ nakline ihtiyacı olan binlerce insan var ve mevcut organ miktarları oldukça sınırlı" diyen Vickers, "Bu süreçte beklerken hayatını kaybeden bir sürü insan var" dedi.Söz konusu yeni deneyimin bilim insanlarına domuz böbreğinin bir insana nakledilmesi söz konusunda fizibilite ve güvenliği test etmelerine imkan tanıdığının altını çizen Locke, "Bu daha önce hiç yapılmamıştı" şeklinde konuştu.Ekim ayında New York Üniversitesi'nden bilim insanları, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana bir böbrek nakli yapmayı denemişti.Geçtiğimiz günlerde ise Maryland'deki bir hastanede bir hastaya domuz kalbi nakli başarıyla gerçekleştirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220111/abdde-domuzdan-insana-ilk-kalp-nakli-1052601662.html

https://tr.sputniknews.com/20220114/domuzdan-insana-yapilan-ilk-kalp-naklinde-etik-tartismasi-sabikali-olmamasi-bir-kriter-mi-1052738327.html

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domuz, böbrek nakli, insan, alabama üniversitesi