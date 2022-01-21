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https://tr.sputniknews.com/20220121/duma-baskani-volodin-donetsk-ve-luganskin-taninmasina-dair-tasariyi-haftaya-partilerle-gorusecegiz-1052976972.html
Duma Başkanı Volodin: Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına dair tasarıyı haftaya partilerle görüşeceğiz
Duma Başkanı Volodin: Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına dair tasarıyı haftaya partilerle görüşeceğiz
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Komünist Partili vekillerin sunduğu, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:09+0300
2022-01-21T13:12+0300
kremlin
dünya
donetsk
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Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Volodin, Adil Rusya Partisi Genel Başkanı Sergey Mironov ve Rusya Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Vladimir Jirinovskiy'in tasarıyı desteklemeye hazır olduklarını, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi vekillerinin bu konudaki görüşlerini birçok kez dile getirdiklerini kaydetti.'Çok ciddi ve sorumluluk gerektiren bir konu'Donetsk ve Lugansk'ta yaşayan Rusya vatandaşlarının ve soydaşların can güvenliğinin endişe verici olduğunu belirten Volodin, parlamentoya sunulan tasarının çok ciddi ve sorumluluk gerektiren bir konu olduğunu ifade etti.Volodin, "Bundan dolayı, önümüzdeki hafta Duma'daki grupların başkanlarıyla istişarelerde bulunmak doğru olacaktır. Bunun sonucuna göre konu, Duma Genel Kurulu'nda ele alınır" dedi.'NATO, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor'"Devlet Başkanı Zelenskiy'in Minsk anlaşmalarını görmezden geldiğini görüyoruz. NATO, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor. Her ikisi de trajediyle sonuçlanabilir" diye devam eden Volodin, buna izin vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.Volodin, "Bir husus son derece aşikar: Donetsk ve Lugansk'taki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik çözümler aramamız gerekiyor" diye ekledi.Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını önceki gün Duma'ya sunmuştu.Taslakta belgenin, Duma tarafından kabul edilmesi halinde Rusya lideri Putin’e gönderilmesi ve yayınlanması öneriliyor.Donetsk ve Lugansk’ın tanınmasının 'makul ve ahlaken haklı' olduğunu ifade eden komünistler, bu adımın güvenlik garantilerinin sağlanması ve halkların dış tehditlerden korunması için, BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barışın ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için zemin oluşturacağını vurguluyor.Metinde ayrıca cumhuriyetlerin Rusya tarafından tanınmasının ‘her iki devletin de uluslararası olarak tanıması sürecini başlatacağı’ kaydediliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer doğru anlıyorsam Duma’da bu konuda oylama yapılmalı ve bunun sonucu girişim ya kabul edilecek, ya da kabul edilmeyecek. Bu milletvekillerinin bir girişimidir, belli bir prosedür var ve bu prosedür tamamlanıncaya kadar herhangi bir şey söylemeyi mümkün bulmuyorum" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kremlin-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-girisimini-sonlanincaya-kadar-yorumlamayacagiz-1052956309.html
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kremlin, donetsk, nato, duma

Duma Başkanı Volodin: Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına dair tasarıyı haftaya partilerle görüşeceğiz

13:09 21.01.2022 (güncellendi: 13:12 21.01.2022)
© AP Photo / Pavel Golovkin Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin
 Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
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Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Komünist Partili vekillerin sunduğu, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasını içeren yasa tasarısını gelecekte hafta Duma'daki grupların başkanlarıyla istişare edeceklerini söyledi.
Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Volodin, Adil Rusya Partisi Genel Başkanı Sergey Mironov ve Rusya Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Vladimir Jirinovskiy'in tasarıyı desteklemeye hazır olduklarını, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi vekillerinin bu konudaki görüşlerini birçok kez dile getirdiklerini kaydetti.

'Çok ciddi ve sorumluluk gerektiren bir konu'

Donetsk ve Lugansk'ta yaşayan Rusya vatandaşlarının ve soydaşların can güvenliğinin endişe verici olduğunu belirten Volodin, parlamentoya sunulan tasarının çok ciddi ve sorumluluk gerektiren bir konu olduğunu ifade etti.
Volodin, "Bundan dolayı, önümüzdeki hafta Duma'daki grupların başkanlarıyla istişarelerde bulunmak doğru olacaktır. Bunun sonucuna göre konu, Duma Genel Kurulu'nda ele alınır" dedi.

'NATO, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor'

"Devlet Başkanı Zelenskiy'in Minsk anlaşmalarını görmezden geldiğini görüyoruz. NATO, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor. Her ikisi de trajediyle sonuçlanabilir" diye devam eden Volodin, buna izin vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.
Volodin, "Bir husus son derece aşikar: Donetsk ve Lugansk'taki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik çözümler aramamız gerekiyor" diye ekledi.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını önceki gün Duma'ya sunmuştu.
Taslakta belgenin, Duma tarafından kabul edilmesi halinde Rusya lideri Putin’e gönderilmesi ve yayınlanması öneriliyor.
Donetsk ve Lugansk’ın tanınmasının 'makul ve ahlaken haklı' olduğunu ifade eden komünistler, bu adımın güvenlik garantilerinin sağlanması ve halkların dış tehditlerden korunması için, BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barışın ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için zemin oluşturacağını vurguluyor.
Metinde ayrıca cumhuriyetlerin Rusya tarafından tanınmasının ‘her iki devletin de uluslararası olarak tanıması sürecini başlatacağı’ kaydediliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer doğru anlıyorsam Duma’da bu konuda oylama yapılmalı ve bunun sonucu girişim ya kabul edilecek, ya da kabul edilmeyecek. Bu milletvekillerinin bir girişimidir, belli bir prosedür var ve bu prosedür tamamlanıncaya kadar herhangi bir şey söylemeyi mümkün bulmuyorum" demişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
DÜNYA
Kremlin: Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıma girişimini, sonlanıncaya kadar yorumlamayacağız
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