https://tr.sputniknews.com/20220121/duma-baskani-volodin-donetsk-ve-luganskin-taninmasina-dair-tasariyi-haftaya-partilerle-gorusecegiz-1052976972.html

Duma Başkanı Volodin: Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına dair tasarıyı haftaya partilerle görüşeceğiz

Duma Başkanı Volodin: Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına dair tasarıyı haftaya partilerle görüşeceğiz

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Komünist Partili vekillerin sunduğu, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T13:09+0300

2022-01-21T13:09+0300

2022-01-21T13:12+0300

kremlin

dünya

donetsk

nato

duma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102818/03/1028180321_0:0:4815:2709_1920x0_80_0_0_371689caca7f7dfcfd365644d1058d75.jpg

Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Volodin, Adil Rusya Partisi Genel Başkanı Sergey Mironov ve Rusya Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Vladimir Jirinovskiy'in tasarıyı desteklemeye hazır olduklarını, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi vekillerinin bu konudaki görüşlerini birçok kez dile getirdiklerini kaydetti.'Çok ciddi ve sorumluluk gerektiren bir konu'Donetsk ve Lugansk'ta yaşayan Rusya vatandaşlarının ve soydaşların can güvenliğinin endişe verici olduğunu belirten Volodin, parlamentoya sunulan tasarının çok ciddi ve sorumluluk gerektiren bir konu olduğunu ifade etti.Volodin, "Bundan dolayı, önümüzdeki hafta Duma'daki grupların başkanlarıyla istişarelerde bulunmak doğru olacaktır. Bunun sonucuna göre konu, Duma Genel Kurulu'nda ele alınır" dedi.'NATO, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor'"Devlet Başkanı Zelenskiy'in Minsk anlaşmalarını görmezden geldiğini görüyoruz. NATO, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor. Her ikisi de trajediyle sonuçlanabilir" diye devam eden Volodin, buna izin vermemeleri gerektiğinin altını çizdi.Volodin, "Bir husus son derece aşikar: Donetsk ve Lugansk'taki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik çözümler aramamız gerekiyor" diye ekledi.Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını önceki gün Duma'ya sunmuştu.Taslakta belgenin, Duma tarafından kabul edilmesi halinde Rusya lideri Putin’e gönderilmesi ve yayınlanması öneriliyor.Donetsk ve Lugansk’ın tanınmasının 'makul ve ahlaken haklı' olduğunu ifade eden komünistler, bu adımın güvenlik garantilerinin sağlanması ve halkların dış tehditlerden korunması için, BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barışın ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için zemin oluşturacağını vurguluyor.Metinde ayrıca cumhuriyetlerin Rusya tarafından tanınmasının ‘her iki devletin de uluslararası olarak tanıması sürecini başlatacağı’ kaydediliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer doğru anlıyorsam Duma’da bu konuda oylama yapılmalı ve bunun sonucu girişim ya kabul edilecek, ya da kabul edilmeyecek. Bu milletvekillerinin bir girişimidir, belli bir prosedür var ve bu prosedür tamamlanıncaya kadar herhangi bir şey söylemeyi mümkün bulmuyorum" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220120/kremlin-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-girisimini-sonlanincaya-kadar-yorumlamayacagiz-1052956309.html

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, donetsk, nato, duma