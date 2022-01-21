https://tr.sputniknews.com/20220121/ekonomist-urkun-fiyatlarin-artisi-onumuzdeki-aylarda-da-enflasyonun-artacagina-isaret-ediyor-1052984624.html

Ekonomist Ürkün: Fiyatların artışı önümüzdeki aylarda da enflasyonun artacağına işaret ediyor

Ekonomist Ürkün: Fiyatların artışı önümüzdeki aylarda da enflasyonun artacağına işaret ediyor

Ekonomist Barış Ürkün, enflasyon konusunda “Geldiğimiz noktada henüz zirve seviyeyi görmedik. Ocak ayındaki zammı hepimiz gördük. Bunun da etkileri olacak. ÜFE... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T15:29+0300

2022-01-21T15:29+0300

2022-01-21T15:29+0300

seyir hali

türkiye

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fed

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barış ürkün

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Ekonomist Ürkün: Fiyatların artışı önümüzdeki aylarda da enflasyonun artacağına işaret ediyor Ekonomist Ürkün: Fiyatların artışı önümüzdeki aylarda da enflasyonun artacağına işaret ediyor

Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, Merkez Bankası’nın faizi sabit tutmasını, piyasalardaki hareketliliği ve enflasyonu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Ürkün, enflasyonun mevcut seviyesi ve Merkez Bankası’nın faizi sabit tutma kararı konusunda “Geldiğimiz noktada henüz zirve seviyeyi görmedik. Ocak ayındaki zammı hepimiz gördük. Bunun da etkileri olacak. ÜFE tarafından gelecek bir etki de var. Hizmet fiyatlarındaki yükselişin etkisini göreceğiz. Enflasyonun yukarı yönlü hareketini en azından bu yılın ortasına kadar görme ihtimali yüksek gözüküyor. Buradan hareketle baktığımızda Merkez Bankamızın önden yüklemeli olarak yaptığı 500 baz puanlık faiz indirimi sonrasında enflasyonda özellikle yılın son çeyreğine doğru o baz etkisi eğer gerçekleşirse faizi değiştirebileceği yorumunda bulunabilir. Şu aşamadan itibaren biraz daha bekleyeceği bir süreç var diye düşünüyorum, Merkez Bankası açısından” diye konuştu.‘Türk yatırımcısının geleneksel yatırım aracından vazgeçmesi çok kolay olmuyor’Ürkün, kur korumalı TL mevduat hesaplarına talebi “Türk yatırımcısının geleneksel yatırım aracından vazgeçmesi çok kolay olmuyor, burada dolar başta. Çok büyük bir gerçek olarak enflasyon olgusu var. Bu ürün anlatılması daha geniş manada olması gereken bir ürün, yatırımcının geleneksel yatırım aracı olarak dolardan vazgeçebilmesi için daha iyi anlatılması belki gerekir. Fiyatların artışı önümüzdeki aylarda da enflasyonun artacağına işaret ediyor. Bunun hala etkisi dolar tarafında kalmaya yatırımcıyı itiyor gibi gözüküyor” diye açıkladı.‘Dünyada risk iştahına yönelik bozulma eğiliminin bize de sirayet ettiğini görüyoruz’Ürkün piyasaların hafta boyu seyrini “Bu hafta tüm yatırımcıyı zorlayan bir haftaydı. Endekste seans durdurma ve daha sonra açılmada yaşandığı süreçleri gördük. İnişler oluyor. Yükselişlerden çok sert bir şekilde özellikle saat beş buçuktan sonra hızlı satışlar var. Bunu biraz robot hareketlerine bağlıyorum ama genel anlamda o kadar dalgalı bir seyrin neden olduğuna ilişkin de çok büyük bir neden ortaya koyamadım. Yurtdışında genel bir satış eğilimi var. Biraz FED’in beklentilerinin yaklaşması, enflasyon yükselişi dünya genelinde devam ediyor. Bizim tarafa baktığınızda HDP davası ile ilgili gelişmeler vardı. Petrol fiyatları ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Dünyada risk iştahına yönelik bozulma eğiliminin zaman zaman bize de sirayet ettiğini görüyoruz. Belli yerlerden sonra toparlanma isteğinin olması bizi şu aşamalarda çok endişelendirmedi. 2000 seviyesinin altı test edildi ama üstüne tekrardan asma ve kalma isteğinin olduğunu görüyoruz. Bugün 1985 üzerinde kapanabilirse eğer önümüzdeki hafta yükselme ihtimalinin olduğunu söylüyoruz” diye yorumladı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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