https://tr.sputniknews.com/20220121/emniyet-karli-havalara-karsi-suruculeri-uyardi-1052994422.html

Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı

Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, etkili olan kar yağışına karşı sürücüleri uyardı. EGM'nin paylaştığı açıklamada, "Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T19:24+0300

2022-01-21T19:24+0300

2022-01-21T19:24+0300

türkiye

kar

uyarı

emniyet

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araç takip mesafesinin karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırılması istendi.Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.

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kar, uyarı, emniyet