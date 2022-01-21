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Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı
Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı
Emniyet Genel Müdürlüğü, etkili olan kar yağışına karşı sürücüleri uyardı. EGM'nin paylaştığı açıklamada, "Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T19:24+0300
2022-01-21T19:24+0300
türkiye
kar
uyarı
emniyet
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araç takip mesafesinin karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırılması istendi.Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.
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kar, uyarı, emniyet

Emniyet, karlı havalara karşı sürücüleri uyardı

19:24 21.01.2022
© İHAGAZİANTEP
GAZİANTEP - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, etkili olan kar yağışına karşı sürücüleri uyardı. EGM'nin paylaştığı açıklamada, "Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin" denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücülerin karlı havada güvenli sürüş için dikkat etmeleri gereken hususları paylaştı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sürüş güvenliği için hava sıcaklığının gündüz 7 derecenin altına düştüğü şartlarda kış lastiği kullanımına özen gösterilmesi, araç takip mesafesinin karlı zeminde ve yağışlı havalarda 4 kat artırılması istendi.

Paylaşımda sürücülere, "Karlı yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı. Aracınızın kaymaması için fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmaya gayret edin." uyarısında bulunuldu.
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