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'En ağır Kovid-19 hastalarından' İngiliz Watts artık tek başına nefes alabiliyor: Herkes aşı olsun
'En ağır Kovid-19 hastalarından' İngiliz Watts artık tek başına nefes alabiliyor: Herkes aşı olsun
Lenf kanseriyle mücadele ettiği için koronavirüsü çok daha ağır atlatan 40 yaşındaki İngiliz Watts hastalığı en ağır geçiren hastalardan biri olarak biliniyor... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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ingiltere
londra
koronavirüs
yoğun bakım
aşı
koronavirüs
andrew watts
kanser
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Dünyanın en ağır durumdaki Kovid-19 hastalarından biri olarak bilinen Andrew Watts, 1 yıldan uzun bir sürenin ardından oksijen desteği olmadan nefes alabilmeye başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 40 yaşındaki Watts, 2020'de Noel günü Kovid-19 kaynaklı zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı, 8 ay yoğum bakımda, sonra 2 ay daha hastanede kaldı. Geçen şubat ayında durumu iyice kötüleştiği için artık umut kalmadığı ve oksijen desteğinin kapatılıp kapatılmaması tartışılırken ailesi tedavinin sürdürülmesini istedi ve iki çocuk babası Watts hayatta kalmayı başardı. Ekim ayından beri evinde tedavi gören Watts ilk kez kendi başına nefes alıp vermeye ve konuşabilmeye başlasa da bazı komplikasyonlar hâlâ sürüyor. Aralık 2020'de aşı kampanyası henüz yeni başladığı için aşı olmak istemeyen ama sonraki süreçte 3 doz aşısını da yaptırdığını anlatan Watts o dönem tüm pandeminin bir komplodan ibaret olduğunu ve aşının fayda getirmeyeceğini düşündüklerini söyledi ama şimdi fikrini değiştirip herkese aşı olma çağrısı yaptı. Lenf kanseri yüzünden gördüğü kemoterapiden yeni çıktığı için koronavirüsü bu kadar ağır geçirdiğini söyleyen Watts, "Aşı olup olmamak kişisel bir karar. Bana sorarsanız herkesin aşı yaptırması gerektiğini söylerim. Yaptırmazlarsa kendi hataları olur" dedi.
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ingiltere, londra, yoğun bakım, aşı, koronavirüs, andrew watts, kanser

'En ağır Kovid-19 hastalarından' İngiliz Watts artık tek başına nefes alabiliyor: Herkes aşı olsun

11:20 21.01.2022 (güncellendi: 11:21 21.01.2022)
© AP Photo / Jean-Francois Badiasİngiltere- Koronavirüs
İngiltere- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Lenf kanseriyle mücadele ettiği için koronavirüsü çok daha ağır atlatan 40 yaşındaki İngiliz Watts hastalığı en ağır geçiren hastalardan biri olarak biliniyor. 8 ayı yoğun bakımda olmak üzere hastanede 300 gün kalan Andrews artık nefes alabildiği için mutlu ve herkese aşı olma çağrısı yapıyor.
Dünyanın en ağır durumdaki Kovid-19 hastalarından biri olarak bilinen Andrew Watts, 1 yıldan uzun bir sürenin ardından oksijen desteği olmadan nefes alabilmeye başladı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 40 yaşındaki Watts, 2020'de Noel günü Kovid-19 kaynaklı zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı, 8 ay yoğum bakımda, sonra 2 ay daha hastanede kaldı. Geçen şubat ayında durumu iyice kötüleştiği için artık umut kalmadığı ve oksijen desteğinin kapatılıp kapatılmaması tartışılırken ailesi tedavinin sürdürülmesini istedi ve iki çocuk babası Watts hayatta kalmayı başardı.
Ekim ayından beri evinde tedavi gören Watts ilk kez kendi başına nefes alıp vermeye ve konuşabilmeye başlasa da bazı komplikasyonlar hâlâ sürüyor.
Aralık 2020'de aşı kampanyası henüz yeni başladığı için aşı olmak istemeyen ama sonraki süreçte 3 doz aşısını da yaptırdığını anlatan Watts o dönem tüm pandeminin bir komplodan ibaret olduğunu ve aşının fayda getirmeyeceğini düşündüklerini söyledi ama şimdi fikrini değiştirip herkese aşı olma çağrısı yaptı.
Lenf kanseri yüzünden gördüğü kemoterapiden yeni çıktığı için koronavirüsü bu kadar ağır geçirdiğini söyleyen Watts, "Aşı olup olmamak kişisel bir karar. Bana sorarsanız herkesin aşı yaptırması gerektiğini söylerim. Yaptırmazlarsa kendi hataları olur" dedi.
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