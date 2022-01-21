Erdoğan: Hz. Adem'e kimsenin dili uzanamaz, uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.Independent Türkçe'nin aktardığı haberde, namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara katıldı.Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.
Independent Türkçe'nin aktardığı haberde, namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara katıldı.
Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."