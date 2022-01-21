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Erdoğan: Hz. Adem'e kimsenin dili uzanamaz, uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir
Erdoğan: Hz. Adem'e kimsenin dili uzanamaz, uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T17:58+0300
2022-01-21T17:58+0300
politika
recep tayyip erdoğan
sezen aksu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.Independent Türkçe'nin aktardığı haberde, namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara katıldı.Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
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recep tayyip erdoğan, sezen aksu, çamlıca camii

Erdoğan: Hz. Adem'e kimsenin dili uzanamaz, uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir

17:58 21.01.2022
© FotoğrafErdoğan: Hz. Adem'e kimsenin dili uzanamaz, uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir
Erdoğan: Hz. Adem'e kimsenin dili uzanamaz, uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.
Independent Türkçe'nin aktardığı haberde, namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara katıldı.
Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."
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