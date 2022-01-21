Erdoğan: Hz. Adem'e kimsenin dili uzanamaz, uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir

"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."