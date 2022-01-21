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Esnaftan öğrencilere özel 'Takdiri getir, lahmacunu götür' kampanyası
Esnaftan öğrencilere özel 'Takdiri getir, lahmacunu götür' kampanyası
Antalya'da bir restoran 13 yıldır yaptığı kampanya ile takdir belgesi alan öğrencilere bedava lahmacun dağıttı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T16:19+0300
2022-01-21T16:22+0300
lahmacun
yaşam
öğrenci
restoran
takdir
bedava
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Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki bir restoran, 13 yıldır karne günleri yaptığı kampanya ile öğrencilerin uğrak noktası oluyor.Restoran karne gününde kapısına astığı afişle takdir belgesi alan öğrencilere lahmacun, teşekkür belgesi alan öğrencilere ise lavaş hediye edeceğini duyurdu. Karnesini alan çok sayıda öğrenci restorana gelerek, karınlarını doyurdu. 1 hafta sürecek kampanyanın ilk gününde karnesini alan yaklaşık 600 öğrenciye lahmacun dağıtıldı.'Kampanya 1 hafta devam edecek'İşletme sahibi Ahmet Yılmaz "Geleneksel eğitime destek kampanyamızın 13.yılındayız. Buradaki amaç, çocukların eğitimde verdikleri emeğin karşılığının olduğunu anlatabilmek. İleride anlatabilecekleri bir hikayeleri olmasını istiyoruz. 1. ve 2. dönem takdir alan çocuklarımıza lahmacun hediye ediyoruz. Kampanya 1 hafta devam edecek" dedi.‘Çok mutlu oldum'Belgesini getiren çocuklardan Ali Yılmaz "Öğleden sonra karnemi aldım. Burada bedava lahmacun olduğunu duyunca geldim. Çok mutlu oldum" diye konuştu. Arkadaşlarıyla birlikte lahmacun almaya gelen Osman Kulaksız ise "Karnemi ve takdir belgemi aldım. Burada bedava lahmacun yiyorum, çok mutluyum. Ağabeylere çok teşekkür ederim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/takdir-ve-tesekkur-belgesi-alan-ogrencilere-ucretsiz-tiras-karne-hediyesi-bizden-1052976757.html
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lahmacun, öğrenci, restoran, takdir, bedava

Esnaftan öğrencilere özel 'Takdiri getir, lahmacunu götür' kampanyası

16:19 21.01.2022 (güncellendi: 16:22 21.01.2022)
© DHALahmacuncu, takdir belgesi, öğrenci
Lahmacuncu, takdir belgesi, öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Antalya'da bir restoran 13 yıldır yaptığı kampanya ile takdir belgesi alan öğrencilere bedava lahmacun dağıttı.
Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki bir restoran, 13 yıldır karne günleri yaptığı kampanya ile öğrencilerin uğrak noktası oluyor.
Restoran karne gününde kapısına astığı afişle takdir belgesi alan öğrencilere lahmacun, teşekkür belgesi alan öğrencilere ise lavaş hediye edeceğini duyurdu. Karnesini alan çok sayıda öğrenci restorana gelerek, karınlarını doyurdu. 1 hafta sürecek kampanyanın ilk gününde karnesini alan yaklaşık 600 öğrenciye lahmacun dağıtıldı.
© DHAAntalya'da bir restoranda 13 yıllık kampanya ile takdir alan ogrencilere bedava lahmacun
Antalya'da bir restoranda 13 yıllık kampanya ile takdir alan ogrencilere bedava lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
Antalya'da bir restoranda 13 yıllık kampanya ile takdir alan ogrencilere bedava lahmacun
© DHA

'Kampanya 1 hafta devam edecek'

İşletme sahibi Ahmet Yılmaz "Geleneksel eğitime destek kampanyamızın 13.yılındayız. Buradaki amaç, çocukların eğitimde verdikleri emeğin karşılığının olduğunu anlatabilmek. İleride anlatabilecekleri bir hikayeleri olmasını istiyoruz. 1. ve 2. dönem takdir alan çocuklarımıza lahmacun hediye ediyoruz. Kampanya 1 hafta devam edecek" dedi.

‘Çok mutlu oldum'

Belgesini getiren çocuklardan Ali Yılmaz "Öğleden sonra karnemi aldım. Burada bedava lahmacun olduğunu duyunca geldim. Çok mutlu oldum" diye konuştu.
Arkadaşlarıyla birlikte lahmacun almaya gelen Osman Kulaksız ise "Karnemi ve takdir belgemi aldım. Burada bedava lahmacun yiyorum, çok mutluyum. Ağabeylere çok teşekkür ederim" dedi.
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş: ‘Karne hediyesi bizden’ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
YAŞAM
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere ücretsiz tıraş: ‘Karne hediyesi bizden’
13:08
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