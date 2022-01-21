https://tr.sputniknews.com/20220121/eyupsultanda-universiteli-kiza-tasla-saldiran-kisi-tutuklandi-1052992493.html

Eyüpsultan'da üniversiteli kıza taşla saldıran kişi tutuklandı

Eyüpsultan'da üniversiteli kıza taşla saldıran kişi tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U'ya yerden taş alarak başına vurduğu gerekçesiyle yakalanan Ö.M. çıkarıldığı hakimlikçe... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T18:12+0300

2022-01-21T18:12+0300

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türkiye

istanbul

saldırı

eyüpsultan

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İstanbul Eyüpsultan'da dün meydana gelen olayda, okula gitmekte olan Aslı Gizem U'ya yolda giderken tanımadığı Ö.M. tarafından kafasına taşla vuruldu. Başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U. korku içerisinde okuluna koştu. Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı. Daha sonra ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.M'yi yakaladı.Tutuklanarak cezaevine gönderildiEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.M. İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Savcılıkça tutuklanması talep edilen şüpheli Ö.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

https://tr.sputniknews.com/20211112/samuray-kiliciyla-basak-cengizi-olduren-can-goktug-bozun-fotografi-ortaya-cikti-1050742490.html

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istanbul, saldırı, eyüpsultan