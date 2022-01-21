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Fenerbahçe'de 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe'de 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe'de 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T13:43+0300
2022-01-21T13:43+0300
2022-01-21T13:43+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe
Fenerbahçe'de 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe'de 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı