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Fenerbahçe'de 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe'de 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe'de 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'de 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

13:43 21.01.2022
© AAFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 22. hafta maçında Altay ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, 2-1 kazanarak 3 puana ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Fenerbahçe'de 2 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı
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