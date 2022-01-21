https://tr.sputniknews.com/20220121/fetonun-gercek-yuzunu-sonradan-ogrendim-diyen-dis-hekimi-itirafci-oldu-1052992426.html

'FETÖ'nün gerçek yüzünü sonradan öğrendim' diyen diş hekimi itirafçı oldu

'FETÖ'nün gerçek yüzünü sonradan öğrendim' diyen diş hekimi itirafçı oldu

FETÖ'nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile basketbolcu Enes Kanter'in terasında fotoğraf çektirdikleri diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T18:16+0300

2022-01-21T18:16+0300

2022-01-21T18:16+0300

türkiye

fetö

itirafçı

istanbul

dişçi

fetullah gülen

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FETÖ lehine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan firari basketbolcu Enes Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara'yla çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan yayımladı.Polis ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından fotoğrafın Üsküdar Çengelköy'deki özel diş kliniğinin balkonunda çekildiğini belirleyerek örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen kliniğin sahibi Ali İlker Baştan'ı gözaltına aldı.Baştan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada 29 Mart 2018'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı ve ev hapsiyle tahliye edildi. Birlikte aynı suçtan yargılandığı eşi Esma Kuriş Baştan ise dosyası ayrıldıktan sonra "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına mahkum edildi.Yargıtaya yapılan temyiz incelemesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Baştan'ın dosyası bozularak yerel mahkemeye gönderildi.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Eylül 2021'de yeniden görülmeye başlanan davada sanık Baştan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma kapsamında ifade vererek inkar yolunu seçti.'Cezaevinde FETÖ'nün gerçek yüzünü gördüm'Baştan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde, eşinin New York Üniversitesi'nde ortodonti uzmanlığı yapması nedeniyle sık sık gittiği ABD'de örgütle tanıştığını, toplantılarına katıldığını anlattı.Bu toplantılara katılan bazı kişileri Türkiye'deki kliniğinde bazen ücretli, bazen de ücretsiz tedavi ettiğini söyleyen Baştan, 2008 yılı ramazan ayında bayramlaşma için FETÖ'den yargılanan Halit Şeker ile Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in yaşadığı yere gittiklerini belirtti.Baştan, bayramlaşma için geniş bir salonda bekletildiklerini dile getirerek, "Şeker tarafından Gülen'e 'Hizmete çok katkısı var.' diye tanıtıldım ve övüldüm. Fetullah Gülen de katkılarımdan memnun olduğunu, hayır ve sevap işi yapanların her iki dünyada bunun mükafatını alacağını söyledi. Oradan ayrıldıktan sonra Şeker, 'Hocanın hayır duasını aldın, bundan sonra bir işin olursa mutlaka görülür.' dedi." ifadelerini kullandı.Türkiye'ye döndükten sonra örgütün etkinliklerine katılmaya devam ettiğini belirten Baştan, şunları kaydetti:Ücretsiz ya da düşük ücretle tedavi yaparak dine hizmet ettiğini ve hayır işlediğini düşündüğünü anlatan Baştan, "O dönemin en güçlü savcısı konumunda olan Zekeriya Öz gibi üst düzeydekiler, sporcular gibi ünlü isimlerle birebir muhataptım. Kendimi çok özel ve güçlü hissediyordum. Bu örgüt saf ve temiz duygularımı, inancımı ve geleceğimi, kariyerimi bitirerek beni mağdur etmiştir." dedi.Yargılama aşamasında bir süre tutuklu kalan sanık Baştan, cezaevindeyken psikolojisinin kötü olduğunu ve yıprandığını ifade ederek, şöyle konuştu:Savcı, pişmanlığı yetersiz bulduSanık Baştan'ın celse arasında alınan ifadesinin dosyaya girmesinin ardından dava, geçen hafta yapılan duruşmayla karara bağlandı.Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadesini yetersiz buldu.Pişmanlığını son savunmasında da yineleyen sanık Baştan, "Söz konusu örgütün gerçek yüzünü çok sonradan öğrendim. Samimiyetle bütün bildiklerimi anlattım." dedi.Mahkeme heyeti, sanık Baştan'a örgüt içindeki konumu, görevi ve faaliyetlerini dikkate alarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.Sanığın örgütün faaliyetlerine yönelik anlatımları ve bunların örgütün dağılmasına sağladığı veya sağlayacağı katkı ile yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet, cezayı 5 yıla indirdi.Heyet, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına, karakola imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.

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fetö, itirafçı, istanbul, dişçi, fetullah gülen