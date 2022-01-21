https://tr.sputniknews.com/20220121/fifadan-kiralik-oyuncu-transferine-sinirlama-1052972318.html

FIFA'dan kiralık oyuncu transferine sınırlama

FIFA'dan kiralık oyuncu transferine sınırlama

FIFA, kiralık oyuncu transferlerine sınırlama getirdiğini açıkladı. Takımlar, Temmuz 2024 itibari ile en çok 6 oyuncuyu kiralık olarak transfer edebilecek. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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fifa

spor

kiralık

transfer yasağı

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FIFA, kiralık oyuncuların transferlerine sınırlama getirdi. Hem gelen hem de giden oyuncular için geçerli olan 6 oyuncu sınırlaması, 2024'ten itibaren uygulanacak.21 yaş altı oyuncular ve kulüp altyapılarından yetişmiş oyuncular bu kuraldan muaf tutulacak. Sınırlama 3 yıl içinde kademeli olarak gerçekleşecek.TRT SPOR'un aktardığına göre, 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kulüpler maksimum 8 oyuncu kiralayabilecek.1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında bu sınır 7 oyuncuya inecek.1 Temmuz 2024 itibari ile kulüpler 6'dan fazla oyuncu kiralayamayacak.

https://tr.sputniknews.com/20210716/fifadan-italyan-ekibi-speziaya-dort-donem-transfer-yasagi-1044984291.html

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fifa, kiralık, transfer yasağı