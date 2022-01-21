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Fransa Anayasa Mahkemesi, güvenlik güçlerinin drone kamerası kullanımını onayladı
Fransa Anayasa Mahkemesi, güvenlik güçlerinin drone kamerası kullanımını onayladı
Fransa'da Anayasa Mahkemesi, güvenlik güçlerinin drone kameralarını kullanımına ilişkin yeni düzenlemeye onay verdi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T03:45+0300
2022-01-21T03:45+0300
dünya
fransa
drone
güvenlik güçleri
fransa anayasa mahkemesi
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Fransa Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Aralık 2021'de kabul edilen iç güvenlik yasasında kişilerin ve gösterilerin güvenliğinin sağlanması, olası terör saldırılarının önlenmesi ve sınırların izlenmesi için güvenlik güçlerinin valiliğin onayını alarak drone kameralarını kullanımını içeren maddelerin kabul edildiği belirtildi.Güvenlik güçlerine acil durumlarda drone kameralarını kullanmasına izin veren maddenin onaylanmadığı, bunun anayasaya aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda validen izin alınabilmesi için gerekliliğinin ispat edilmesi gerektiği kaydedildi.Açıklamada, zabıtaların drone kameralarını kullanamayacağı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/abdnin-kabilde-10-sivili-oldurdugu-iha-saldirisinin-goruntuleri-yayinlandi--1052945534.html
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fransa, drone, güvenlik güçleri, fransa anayasa mahkemesi

Fransa Anayasa Mahkemesi, güvenlik güçlerinin drone kamerası kullanımını onayladı

03:45 21.01.2022
© Fotoğraf : PixabayDrone
Drone - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Fransa'da Anayasa Mahkemesi, güvenlik güçlerinin drone kameralarını kullanımına ilişkin yeni düzenlemeye onay verdi.
Fransa Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Aralık 2021'de kabul edilen iç güvenlik yasasında kişilerin ve gösterilerin güvenliğinin sağlanması, olası terör saldırılarının önlenmesi ve sınırların izlenmesi için güvenlik güçlerinin valiliğin onayını alarak drone kameralarını kullanımını içeren maddelerin kabul edildiği belirtildi.
Güvenlik güçlerine acil durumlarda drone kameralarını kullanmasına izin veren maddenin onaylanmadığı, bunun anayasaya aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda validen izin alınabilmesi için gerekliliğinin ispat edilmesi gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, zabıtaların drone kameralarını kullanamayacağı aktarıldı.
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