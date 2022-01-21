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https://tr.sputniknews.com/20220121/galatasaray---trabzonspor-macinin-hakemi-aciklandi-1052981283.html
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:18+0300
2022-01-21T14:18+0300
2022-01-21T14:18+0300
spor
galatasaray
trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.23 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Onur Özütoprak yapacak.Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.22 Ocak Cumartesi13.30 | Öznur Kablo Yeni Malatyspor - Beşiktaş - Zorbay Küçük16.00 | Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük - Suat Arslanboğa16.00 | Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe - Alper Ulusoy19.00 | Medipol Başakşehir - Göztepe - Arda Kardeşler23 Ocak Pazar13.30 | Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor - Sarper Barış Saka16.00 | Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK - Abdulkadir Bitigen16.00 | GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor - Mert Güzenge16.00 | Altay - İttifak Holding Konyaspor - Yasin Kol19.00 | Galatasaray - Trabzonspor - Atilla Karaoğlan
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galatasaray, trabzonspor
Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
23 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Onur Özütoprak yapacak.
Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
13.30 | Öznur Kablo Yeni Malatyspor - Beşiktaş - Zorbay Küçük
16.00 | Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük - Suat Arslanboğa
16.00 | Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe - Alper Ulusoy
19.00 | Medipol Başakşehir - Göztepe - Arda Kardeşler
13.30 | Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor - Sarper Barış Saka
16.00 | Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK - Abdulkadir Bitigen
16.00 | GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor - Mert Güzenge
16.00 | Altay - İttifak Holding Konyaspor - Yasin Kol
19.00 | Galatasaray - Trabzonspor - Atilla Karaoğlan