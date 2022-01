https://tr.sputniknews.com/20220121/gaziantepte-yogun-kardan-fabrikanin-catisi-coktu-1052994547.html

Gaziantep'te yoğun kardan fabrikanın çatısı çöktü

Gaziantep'te yoğun kardan fabrikanın çatısı çöktü

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle bir halı fabrikasının depo kısmının çatısı yıkıldı. 21.01.2022, Sputnik Türkiye

Gaziantep'te kar nedeniyle halı fabrikasının depo çatısı çöktü.Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikanın depo kısmının çatısı, kar yağışı nedeniyle yıkıldı.Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile çatısı çöken fabrikada incelemede bulundu.Gül, buradaki konuşmasında fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.Can kaybının yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.Vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Şahin, "Bugün sahada mağdur olan vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Burası yani OSB şehrin can damarı bizim için çok önemli. Bu fabrikamızın ambalaj kısmında çökme olmuş çok şükür can kaybı yok. Bize düşen bir şey varsa yerinde incelemeye geldik. Ekip olarak sahadayız." ifadesini kullandı.Şimşek de OSB'de an itibarıyla olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.Sadece bir fabrikanın depo kısmında bir çökmenin meydana geldiğini dile getiren Şimşek, "Karın yağdığı ilk gün 2-3 saat bir ulaşım sıkıntımız oldu. Şu anda sanayicilerimizin bir sıkıntısı yok. İşçiler rahat bir şekilde gidip geliyor." dedi.

