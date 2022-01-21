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Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın
Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T17:27+0300
2022-01-21T17:27+0300
2022-01-21T17:27+0300
türkiye
istanbul
saldırı
okul
balta
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İstanbul'da bir öğrencinin velisi okula baltalı saldırıda bulundu.Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.
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istanbul, saldırı, okul, balta
Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın
İstanbul Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'da bir öğrencinin velisi okula baltalı saldırıda bulundu.
Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı.
Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı.
Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.