https://tr.sputniknews.com/20220121/gaziosmanpasada-okula-baltali-baskin-1052990661.html

Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın

Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T17:27+0300

2022-01-21T17:27+0300

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türkiye

istanbul

saldırı

okul

balta

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İstanbul'da bir öğrencinin velisi okula baltalı saldırıda bulundu.Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.

türkiye

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istanbul, saldırı, okul, balta